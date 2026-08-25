Por: EL PILON SA

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La suspensión del operativo de desalojo en los predios de Sabanas 1, en Valledupar, ordenada por el Juzgado Tercero de Familia la semana pasada, ha originado una fuerte controversia legal y social, de acuerdo con información de EL PILÓN. El proceso, que tenía fecha para el 31 de agosto de 2026, fue paralizado tras la admisión de una acción de tutela por parte de la jueza Ana Milena Saavedra Martínez. Dicha tutela fue presentada por ocupantes de barrios como Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Brisas de la Popa, quienes argumentaron que el desalojo coincidiría con el vencimiento del plazo legal para emitir una sentencia definitiva.

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Según el argumentario del juzgado en el auto admisorio, la medida busca garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ocupantes durante el proceso. Sin embargo, la familia Pimienta, propietaria de los terrenos, reaccionó con vehemencia a través de su defensa legal. El abogado Evaristo Rafael Rodríguez formalizó una petición de nulidad de todo lo actuado, señalando que el proceso ya tenía cosa juzgada según la Sentencia T-946 del 16 de diciembre de 2011, por lo que el único paso pendiente era la ejecución de la orden de desalojo. Rodríguez, en el recurso, calificó la tutela como una maniobra para alterar un fallo en firme.

La defensa de los dueños solicitó a su vez que la Comisión de Disciplina Judicial del Cesar y la Fiscalía General de la Nación investiguen a la jueza Saavedra Martínez por presunto prevaricato por acción, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Esto, bajo el argumento de que la suspensión está obstruyendo la ejecución de una orden dictada por el máximo ente constitucional. En paralelo, el eje del conflicto radica en la disponibilidad de soluciones habitacionales para los ocupantes. Mientras estos solicitan un censo actualizado y construcción de albergues antes de ser desalojados, la defensa de la familia Pimienta sostiene que el Estado ya edificó el plan de vivienda El Porvenir y que existen 700 casas listas que no han sido reclamadas por los afectados, quienes—según el abogado—apuntan a consolidar la ocupación irregular ignorando la decisión judicial previa.

En el marco de la tutela, la jueza también obligó a la Alcaldía de Valledupar, a la Inspección de Policía y a la Unidad de Víctimas a presentar informes sobre la caracterización de los ocupantes y su estado en los registros oficiales. La Alcaldía ha reportado que, según sus datos, hay más de 30.000 personas viviendo en el predio, muchas de ellas sin servicios básicos ni vías de acceso, un dato que la defensa de los dueños ha rebatido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue suspendido el desalojo en los predios de Sabanas 1 en Valledupar?

El desalojo fue suspendido porque el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar admitió una acción de tutela presentada por los ocupantes de varios sectores, quienes argumentaron la protección de sus derechos fundamentales y señalaron que la fecha del operativo coincidía con el final del plazo legal para dictar un fallo de fondo.

¿Qué significa 'cosa juzgada' en el contexto del litigio por Sabanas 1?

El término 'cosa juzgada' hace referencia a que un asunto ya ha sido resuelto por una sentencia definitiva y no puede ser objeto de un nuevo proceso judicial. En el caso de Sabanas 1, la defensa de los dueños sostiene que la decisión sobre el predio ya fue tomada en la Sentencia T-946 de 2011 y solo faltaría ejecutar el desalojo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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