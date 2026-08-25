Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá afronta día tras día retos en materia de seguridad, y la localidad de Bosa fue escenario reciente de un violento incidente vinculado a la disputa por una gorra. Los hechos sucedieron en el barrio Laureles, donde una discusión entre cuatro personas terminó escalando a tal punto que se produjo una agresión con arma de fuego y la posterior detención de dos individuos. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el altercado, cuyo punto focal era la gorra, comenzó a intensificarse: los allí presentes forcejearon, se quitaban y colocaban el objeto, en una escena que pasó rápidamente de lo verbal a lo físico.

Sigue a PULZO en Discover

La discusión alcanzó su punto más crítico cuando dos de los hombres, que inicialmente se movilizaban en una motocicleta, optaron por escapar del lugar. Sin embargo, mientras huían, uno de ellos utilizó un arma de fuego para disparar contra el hombre que portaba la gorra, dejándolo herido. La reacción fue inmediata: la Policía de Bogotá, que estaba patrullando el sector, oyó las detonaciones y acudió al sitio, encontrando a la víctima y recibiendo información clave de la ciudadanía sobre la apariencia de los presuntos responsables.

La persecución policial se desplegó con rapidez. Un sospechoso trató de ingresar en una casa para evadir a las autoridades, pero fue interceptado. El otro siguió en la motocicleta y, gracias a un conocido ‘plan candado’—operativo de cierre perimetral utilizado por la policía para restringir vías y cercar a los sospechosos—fue detenido unas cuadras más adelante. En el registro posterior, los uniformados hallaron, ocultos bajo el sillín de la moto, un arma traumática, su respectivo proveedor y tres cartuchos. La víctima agredida fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica como confirmó la Secretaría Distrital de Seguridad.

Según la Policía de Bogotá, uno de los detenidos contaba con antecedentes por hurto. Tanto los capturados como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que determinará el curso jurídico del caso. Las entidades instan a la comunidad a reportar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para que Bogotá pueda enfrentar el delito y fortalecer la seguridad ciudadana.

¿Cómo reaccionó la Policía de Bogotá ante el caso de agresión en Bosa?

La Policía de Bogotá intervino rápidamente tras escuchar las detonaciones, llegó al lugar del ataque, atendió a la víctima y, gracias a la colaboración ciudadana, emprendió la persecución de los sospechosos. Posteriormente, detuvo a ambos implicados y puso a disposición la evidencia ante la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué es un arma traumática y cuál fue su papel en el incidente de Bosa?

Un arma traumática es un dispositivo diseñado para defensa personal que utiliza cartuchos no letales; sin embargo, puede causar lesiones. En este caso, la policía encontró un arma traumática bajo el sillín de la motocicleta de los agresores, la cual fue parte fundamental en el hecho investigado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z