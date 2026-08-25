Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa refuerza su compromiso con el acceso a la educación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Según información oficial de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), desde el 10 de agosto y hasta el 11 de septiembre de 2026 se lleva a cabo la primera fase del proceso de matrículas para el año lectivo 2027 en los colegios públicos de la ciudad. LAS solicitudes de cupo para estudiantes nuevos, pertenecientes a poblaciones priorizadas, pueden ser presentadas de manera virtual en la página web oficial www.matriculas.educacionbogota.edu.co.

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Dentro de esta estrategia, la SED trabaja junto a la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación para atender específicamente a víctimas del conflicto armado. Esta articulación institucional busca orientar y acompañar a quienes han sido afectados, facilitando su inserción en el sistema educativo oficial de Bogotá. Un paso clave son las jornadas de atención integral, programadas entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 en los Centros de Encuentro para la Paz de diferentes localidades, incluyendo Ciudad Bolívar, Yomasa-Usme, Bosa, Patio Bonito-Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe.

Durante estas jornadas, niñas, niños, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado que actualmente se encuentran por fuera del sistema escolar recibirán asesoría y podrán realizar los trámites correspondientes para postularse a un cupo en los colegios oficiales. Para optimizar este proceso, la SED recomienda que las familias asistan con el documento de identidad del estudiante y del acudiente, y que tengan a mano datos de contacto actualizados, como número de teléfono, correo electrónico y dirección de residencia.

La invitación se extiende a todas las poblaciones priorizadas, quienes pueden gestionar su acceso al sistema educativo mediante la plataforma virtual. Entre los grupos priorizados destacan: víctimas del conflicto armado interno, estudiantes de educación preescolar, quienes tengan hermanos ya inscritos en el establecimiento, estudiantes con discapacidad o trastornos del aprendizaje, comunidades y pueblos étnicos (indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom), chicas en gestación o lactancia, quienes se encuentren en condiciones de pobreza según el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) en grupos A y B, y adultos mayores.

Esta iniciativa, de acuerdo con la información de la Secretaría de Educación de Bogotá, se constituye en un paso esencial para ofrecer igualdad de oportunidades y fomentar la inclusión educativa en la ciudad.

¿Cómo pueden las víctimas del conflicto armado acceder a un cupo escolar en Bogotá?

Las víctimas del conflicto armado pueden asistir a las jornadas de atención integral entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 en los Centros de Encuentro para la Paz. Allí recibirán orientación y acompañamiento para el proceso de matrícula, siempre que cuenten con la documentación necesaria y los datos de contacto actualizados, según indicó la Secretaría de Educación del Distrito.

¿Qué poblaciones tienen prioridad para acceder a los colegios oficiales de Bogotá en 2027?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, las poblaciones priorizadas incluyen víctimas del conflicto armado, estudiantes de preescolar, quienes tengan hermanos matriculados, personas con discapacidad o trastornos de aprendizaje, pueblos étnicos, estudiantes en gestación o lactancia, personas clasificadas en pobreza según el SISBEN (grupos A y B), y adultos mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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