Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Kennedy, en Bogotá, avanza en el fortalecimiento de los entornos educativos mediante la entrega de 1.930 elementos de dotación pedagógica y tecnológica en varios colegios distritales. Esta iniciativa forma parte del proyecto 2377, conocido como “Kennedy germinando futuros”, y está respaldada por una inversión que supera los 1.400 millones de pesos. Según información oficial, estos recursos se destinan a mejorar las condiciones de aprendizaje y apoyar el desarrollo de niñas, niños y jóvenes de la localidad.

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La estrategia es parte integral de “Bogotá, mi ciudad, mi casa”, un programa que busca mejorar de forma continua los espacios educativos en la capital. De acuerdo con la Alcaldía Local de Kennedy, la entrega de dotaciones incluye tanto herramientas tecnológicas como pedagógicas, diseñadas para facilitar y enriquecer los procesos de enseñanza en las instituciones beneficiarias. Entre estas se encuentran los colegios San Rafael, Kennedy, Las Américas, La Floresta Sur, San Pedro Claver, La Amistad, Japón, Tom Adams, Alfonso López Pumarejo, Carlos Arturo Torres, San José, Alquería La Fragua, Instituto Rodrigo de Triana, Codema, Villa Rica, Los Periodistas, Eduardo Umaña Luna, San José de Castilla y el Multicampus UPK.

Según declaraciones de Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy, “con esta inversión estamos fortaleciendo nuestros colegios con herramientas que aportan directamente a los procesos educativos. Son 1.930 elementos que llegan a las instituciones para contribuir a mejores espacios de aprendizaje y generar más oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de Kennedy”, puntualizó. La entrega de estos recursos sigue un cronograma previamente establecido, asegurando que los colegios reciban las dotaciones en el tiempo programado y de manera organizada.

Estas acciones se suman a otros esfuerzos desarrollados por la administración local con el fin de garantizar ambientes escolares adecuados y mejores condiciones para la comunidad educativa en Kennedy. De este modo, la Alcaldía Local reafirma su compromiso con el fortalecimiento y la modernización de los recursos pedagógicos disponibles en los colegios distritales.

¿Cuáles instituciones educativas de Kennedy fueron beneficiadas con nuevas dotaciones tecnológicas y pedagógicas?

Diversos colegios distritales de Kennedy, entre ellos San Rafael, Kennedy, Las Américas, La Floresta Sur, San Pedro Claver, La Amistad, Japón, Tom Adams, Alfonso López Pumarejo, Carlos Arturo Torres, San José, Alquería La Fragua, Instituto Rodrigo de Triana, Codema, Villa Rica, Los Periodistas, Eduardo Umaña Luna, San José de Castilla y el Multicampus UPK recibieron parte de los 1.930 elementos de dotación entregados como parte del proyecto 2377 “Kennedy germinando futuros”.

¿En qué consiste el proyecto “Kennedy germinando futuros” para mejorar la educación en Kennedy?

El proyecto 2377, denominado “Kennedy germinando futuros”, es una iniciativa de la Alcaldía Local de Kennedy enfocada en fortalecer los entornos educativos mediante la dotación de recursos pedagógicos y tecnológicos. Con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, busca apoyar los procesos de aprendizaje y brindar mejores oportunidades para estudiantes de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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