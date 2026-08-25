Por: Portal Bogotá

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El próximo domingo 30 de agosto de 2026, a las 12:00 del mediodía, el Museo Colonial de Bogotá abrirá sus puertas para recibir una muestra especial dedicada a la música y la danza folclórica afrocolombiana. De acuerdo con la información compartida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), este evento se organiza en el contexto del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, fecha que reconoce y celebra el invaluable legado cultural, la creatividad y la historia de las comunidades afrocolombianas, en especial aquellas originarias de las costas Caribe y Pacífica. Cabe destacar que la entrada será libre, aunque sujeta a la disponibilidad de sillas en el espacio del museo.

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La función, que tendrá como escenario al Museo Colonial de Bogotá, rinde homenaje a la influyente figura de Delia Zapata Olivella, considerada pionera en la investigación, la preservación y la proyección de las danzas tradicionales del país. Según el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), su vida y obra han inspirado a generaciones de artistas y estudiosos interesados en la memoria y la identidad nacional a través de la práctica dancística. El evento propone un recorrido sensorial en el que cada canto, percusión y baile reflejarán la vitalidad y el legado de las comunidades afrodescendientes de Colombia.

Esta propuesta escénica se concibe como una experiencia de memoria, identidad y resistencia, resaltando la importancia de reconocer el patrimonio afrodescendiente. El repertorio presentado incluirá músicas y danzas emblemáticas del Caribe y del Pacífico, celebrando la diversidad del folclor nacional mediante el respeto, la investigación y la creación artística. Bajo la dirección de la Fundación Esculturas Vivas, una organización cultural reconocida por su trabajo en la investigación y difusión de la danza tradicional, el espectáculo reafirma el valor de la danza como un patrimonio cultural y como herramienta fundamental para la transformación social, la inclusión y el fortalecimiento de la identidad cultural. De acuerdo con el comunicado de Idartes, la Fundación también enfoca sus actividades en comunidades, niños y jóvenes, reafirmando el compromiso con la transmisión de saberes y el reconocimiento de la diversidad.

¿Dónde será la muestra de música y danza folclórica afrocolombiana en Bogotá 2026?

La función especial tendrá lugar en el Museo Colonial de Bogotá, ubicado en la carrera Sexta #9-77, el domingo 30 de agosto de 2026 a las 12:00 p. m. Según el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la entrada será libre hasta completar aforo, invitando al público a vivir una experiencia enriquecedora y gratuita.

¿Quién fue Delia Zapata Olivella y cuál es su legado en la danza colombiana?

Delia Zapata Olivella fue una figura central en la investigación y proyección escénica de las danzas tradicionales colombianas. Según la Fundación Esculturas Vivas citada por Idartes, su labor pedagógica y artística ha inspirado la preservación y transmisión del patrimonio afrocolombiano, consolidándose como un referente en la memoria y la identidad cultural nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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