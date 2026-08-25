Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad de Arboleda del Campestre, en Ibagué, ha manifestado su respaldo a la reciente decisión tomada por el Concejo Municipal y la Personería de esta ciudad, que determinó no ceder el lote para la construcción del Hospital Materno Infantil. Según los habitantes consultados, la preocupación central radica en que la llegada de esta obra, en lugar de ser una solución, podría agravar dificultades añejas que aquejan al sector desde hace años. Los reclamos se focalizan en el acceso y calidad de servicios públicos como el agua potable, el alcantarillado y la movilidad, junto con el déficit de espacio público y la planificación urbana.

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De acuerdo con Edna Castro, veedora de la Arboleda Campestre, los vecinos no se oponen al desarrollo ni rechazan la idea de un nuevo hospital para la ciudad. Al contrario, recalcan que apoyarían cualquier proyecto que apueste por el bienestar social y sanitario, pero solo si se tiene una visión integral y responsable en cuanto a las condiciones del entorno. Castro señala que "es muy importante para nosotros y queremos que sean ejecutados estos proyectos", dejando claro que el respaldo de la comunidad existe, siempre que se tengan en cuenta las necesidades y los problemas sin resolver en el sector.

Las inquietudes de los habitantes tienen un fundamento tangible. Reportan que en Arboleda Campestre las fallas en la red de acueducto y alcantarillado son recurrentes, así como las interrupciones en el suministro de agua. Por ello, insisten en la importancia de que cualquier obra futura incluya garantías de transparencia y viabilidad, tanto en la ejecución como en el impacto a largo plazo para la comunidad. La veedora recalca este punto con su llamado a que "todo esto quede muy bien desde el principio".

Adicional a los problemas con los servicios públicos, los residentes también expresan su preocupación por la limitada oferta de transporte público y la falta de espacio adecuado para la movilidad, particularmente de personas con discapacidad o quienes viajan fuera de los horarios habituales. En este sentido, el apoyo a la decisión del Concejo Municipal y la Personería no debe interpretarse como un rechazo definitivo a la construcción del Hospital Materno Infantil, sino como una solicitud para que las autoridades primero atiendan las dificultades crónicas del sector y así la llegada de nuevas inversiones beneficie verdaderamente a la ciudad y sus habitantes.

En suma, la comunidad pide que el desarrollo de Ibagué sea resultado de una verdadera planificación urbana, basada en estudios técnicos, condiciones ambientales y el respeto por las necesidades de quienes residen en la zona. Solo así, afirman, darán un respaldo pleno a nuevos proyectos de infraestructura.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los habitantes de Arboleda Campestre sobre el Hospital Materno Infantil?

Los residentes de Arboleda Campestre han comunicado que sus mayores preocupaciones giran en torno a la falta de agua potable, problemas continuos en el alcantarillado, deficiencias en el transporte público y limitaciones de espacio público y planificación urbana. Temen que la construcción del Hospital Materno Infantil, si no se resuelven estos problemas primero, agrave la situación en lugar de aportar una solución.

¿Por qué la comunidad respalda la decisión del Concejo de Ibagué sobre la cesión del lote para el hospital?

La comunidad apoya la decisión del Concejo Municipal y la Personería de Ibagué de no ceder aún el lote para el Hospital Materno Infantil porque consideran que, antes de cualquier nueva obra, es necesario atender los problemas básicos que afectan al sector desde hace años. Los habitantes insisten en que no se oponen al hospital, pero exigen que las inversiones lleguen acompañadas de garantías y soluciones estructurales, para evitar que las deficiencias actuales se agraven.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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