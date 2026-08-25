Por: EL PILON SA

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Lorenzo Morales Herrera, conocido ampliamente como ‘Moralito’, es para muchos el rostro que se esconde tras los versos de ‘La gota fría’, la icónica canción vallenata que Emiliano Zuleta Baquero inmortalizó y que ha sido interpretada por figuras como Carlos Vives. No obstante, la vida de Morales fue mucho más que el episodio de esa famosa piquería. De acuerdo con una biografía publicada por Zulia Vallenata, Morales nació el 19 de junio de 1914 en Guacoche, hoy corregimiento de Valledupar. Desde pequeño, gracias a su hermano Agustín Gutiérrez Morales, comenzó a tocar el acordeón, y a los 12 años ya se perfilaba como un juglar en desarrollo.

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Los caminos de Morales siempre estuvieron ligados a la música y a diversos oficios que le permitieron subsistir, en un tiempo en el que vivir del vallenato era difícil. Como lo recuerda Juan Rincón Vanegas, Morales convirtió sus recorridos por distintos pueblos en canciones, llevando relatos de amores, amistades y vivencias de sus parrandas. La primera canción dedicada a una mujer fue para Paulina Calvo, madre de su hijo Miguel Morales Calvo, según narra Rincón Vanegas.

El destino de Morales se cruzó de manera definitiva con el de Emiliano Zuleta, no solo como amigos, sino como rivales en la piquería que dio origen a ‘La gota fría’. Aunque en la canción se narra que Morales huyó del encuentro, el propio juglar desmintió esa versión en una entrevista otorgada a El Tiempo en 1997: “A mí nunca me cayó la gota fría”. Allí también aseguró que nunca existió enemistad, sino más bien un afecto de compadres. Panorama Cultural indica, sin embargo, que la popularidad del tema muchas veces eclipsó la verdadera dimensión de Morales y contribuyó a encasillarlo como el perdedor de esa disputa, cuando en realidad quienes conocían el mundo vallenato reconocían la complejidad de la relación y las distintas habilidades de ambos protagonistas; Morales dominaba el acordeón y Zuleta los versos.

Una de las grandes tragedias en su legado es la escasez de registros fonográficos. Panorama Cultural señala que hay pocos audios donde se puede escuchar al propio Morales, más allá de fragmentos en reportajes y grabaciones de sus últimas apariciones. Portal Vallenato recogió el pedido que Morales hizo a las nuevas generaciones: grabar canciones de los viejos juglares para que no quedaran en el olvido. Por varios años Morales dejó las parrandas y se dedicó a cultivar café en la Serranía de Perijá, según lo documentado por Zulia Vallenata.

Lorenzo Morales falleció en agosto de 2011, a los 97 años, como reportó El Pilón. Hoy, sus composiciones y la leyenda detrás de ‘La gota fría’ siguen presentes en la memoria del vallenato. Detrás de la canción y de la piquería que lo hizo famoso, permanece la obra de un juglar que defendió la humildad y la esencia del folclor, y cuyo recuerdo quince años después de su muerte sigue vivo en los caminos, versos y encuentros que marcó con su acordeón.

¿Cuál fue la verdadera historia de la piquería entre Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta en ‘La gota fría’?

Según lo explicado por Morales en una entrevista con El Tiempo y lo recogido por Panorama Cultural, la disputa musical relatada en ‘La gota fría’ no representó una enemistad real ni una derrota contundente para Morales. Aunque la canción popularizó la idea de que Morales huyó de la piquería, él aseguró durante años que nunca sucedió así. Ambos eran compadres y se respetaban, pero la canción creada por Zuleta terminó imponiéndose como una narración mítica que relegó la verdadera dimensión de Morales como juglar y acordeonero.

¿Por qué la obra musical de Lorenzo Morales es poco conocida pese a su importancia en el vallenato?

Como señala Panorama Cultural, Lorenzo Morales no dejó una obra fonográfica amplia. Los registros de audio donde se le escucha directamente son escasos, existiendo principalmente en reportajes o grabaciones de sus últimas apariciones. Esta ausencia de registros completos ha dificultado que su legado sea tan reconocido como el de otros juglares, a pesar de sus valiosas composiciones y aportes al folclor vallenato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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