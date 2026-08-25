Por: EL PILON SA

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La tumba de Kaleth Morales, ubicada en el cementerio Jardines de Ecce Homo en Valledupar, podría dejar de ser el icónico punto de encuentro para seguidores y fanáticos que durante más de veinte años han acudido a rendir homenaje al cantautor vallenato. Esta posibilidad fue expuesta recientemente por su padre, el reconocido cantante Miguel Morales, quien planteó la opción de exhumar los restos de su hijo y trasladarlos a un osario, debido al recurrente vandalismo y los daños que ha sufrido el lugar donde reposan los restos del artista.

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El anuncio de Miguel Morales se produjo tras un nuevo acto de deterioro registrado durante la última conmemoración del fallecimiento de Kaleth Morales, exactamente 21 años después de su trágica muerte, el lunes 24 de agosto. Durante esa jornada, decenas de seguidores acudieron a la tumba del músico y, según relata Miguel Morales, algunos visitantes causaron destrozos que afectaron la decoración de la tumba. Entre los elementos dañados se encontraban una fotografía y dos floreros, acciones que dejaron el sitio en condiciones desoladoras, situación que generó profunda tristeza e indignación en la familia de Kaleth.

El padre del artista lamentó lo sucedido y se dirigió directamente a los visitantes, tanto seguidores como turistas, formulando un llamado de respeto hacia el lugar donde descansa la memoria de su hijo. Miguel Morales señaló: “Les pido a los seguidores y a los turistas que vienen a visitar la tumba que respeten. Quitaron el florero, lo desmigajaron y así quedó la tumba de Kaleth. No sé por qué, si su mamá se esfuerza porque esta tumba esté hermosa. Hoy quedó desolada”.

Sobre la posibilidad de un traslado de los restos, Morales fue enfático al explicar que después de 21 años solicitando respeto, los actos de vandalismo se han vuelto reiterativos, lo que ha llevado a la familia a contemplar una decisión definitiva para prevenir más daños. Según sus propias palabras: “Yo quisiera decirle a esos seguidores que de pronto vamos a determinar sacarlo y llevarlo para un osario, porque sinceramente no hallamos cómo decirles a la gente que respeten las tumbas de Kaleth y de otros artistas que están aquí”. Además, mencionó la situación de otras figuras del vallenato, como Omar Geles, Martín Elías y Diomedes Díaz, quienes también descansan en el mismo cementerio y cuyas tumbas, subrayó, merecen igual respeto por parte de los admiradores del folclore vallenato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Miguel Morales considera trasladar los restos de Kaleth Morales a un osario?

De acuerdo con los relatos de Miguel Morales, la razón principal para considerar la exhumación y traslado de los restos de Kaleth Morales a un osario radica en los constantes actos de vandalismo y daños causados por algunos visitantes en la tumba del artista. A pesar de 21 años solicitando respeto por el lugar, estas conductas no han cesado y han afectado repetidamente la dignidad del sitio donde descansan los restos del cantautor vallenato.

¿Qué es un osario y por qué se mencionó como posible destino para los restos de Kaleth Morales?

Un osario es un lugar destinado a guardar restos óseos después de ser exhumados de una tumba. Miguel Morales mencionó la posibilidad de trasladar los restos de Kaleth Morales a un osario como una medida para protegerlos de futuros daños y salvaguardar la memoria del artista, ante la dificultad de garantizar el respeto por su sitio de inhumación actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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