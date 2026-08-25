Por: Portal Bogotá

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Del 3 al 13 de septiembre de 2026, Bogotá será epicentro del cine latinoamericano gracias a la decimocuarta edición de CICLA – Cita con el Cine Latinoamericano. El evento, organizado por la Cinemateca de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Asociación de Agregados Culturales de América Latina y el Caribe, tendrá como escenario principal la Cinemateca. La inauguración está prevista el 3 de septiembre en la Sala Capital, donde se proyectará la película 'Cobre' del director mexicano Nicolás Pereda a partir de las 7:00 de la noche. Según la información oficial publicada por Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, la entrada será libre y los asistentes podrán reclamar su boleta en la taquilla hasta completar el aforo.

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En la edición de este año, el ciclo se divide en dos secciones temáticas. La primera, llamada 'El pasado, hoy', selecciona filmes que exploran cómo los recuerdos y procesos históricos de los países latinoamericanos repercuten en la vida de las personas y se reflejan en relatos íntimos y personales. De acuerdo con la programación, en esta categoría se destacan películas como 'Todo documento de civilización', 'La casa del sur', 'El agente secreto', 'Una sombra oscilante', 'Eco de luz', 'En busca del indio conejo' y 'La piel más temida', provenientes de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

La segunda sección, 'Comunidades en tensión', presenta historias de colectivos unidos por lazos familiares, territoriales o creativos, enfrentando cambios políticos, expectativas personales y presiones externas. Este segmento incluye largometrajes como 'Tengo sueños eléctricos', 'Bien inmueble', 'Eva', 'El príncipe de Nanawa', 'Ramona', 'La sabana y la montaña', además de 'Apocalipsur', que contará con conversatorio y proyección en versión restaurada por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Las producciones, provenientes de países como Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Honduras, ofrecen un panorama de la diversidad y riqueza cultural del continente.

Entre las actividades adicionales destaca el laboratorio experiencial 'La película de mi barrio: Cine latinoamericano, ciudad y collage'. Este taller, programado para el 17 de septiembre en la BECMA, invita a jóvenes adultos y adultos mayores a crear historias inspiradas en sus propios barrios, usando herramientas básicas del guion y el collage. Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 15 de septiembre.

Para quienes deseen conocer la cartelera completa o información sobre encuentros, la Cinemateca de Bogotá tiene disponibles todos los detalles en su página web y redes sociales. La sede está ubicada en la carrera Tercera #19-10.

¿Cómo se pueden conseguir entradas gratis para CICLA en la Cinemateca de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial suministrada por Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, la entrada a la apertura de CICLA será gratuita. Los asistentes deberán reclamar sus boletas directamente en la taquilla de la Cinemateca de Bogotá, hasta agotar el aforo disponible para el evento.

¿Qué se aborda en las secciones 'El pasado, hoy' y 'Comunidades en tensión' de CICLA?

La sección 'El pasado, hoy' reúne filmes que relacionan hechos históricos y su impacto en la vida moderna de los países y personajes latinoamericanos, mientras que 'Comunidades en tensión' explora historias de grupos sociales marcados por vínculos familiares, territoriales o artísticos, y cómo enfrentan transformaciones sociales, políticas y personales, según la programación oficial de CICLA 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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