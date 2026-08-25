Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirma su liderazgo en iniciativas de innovación pública con la reciente obtención del Premio RICG a la Innovación en Compras Públicas 2026, otorgado por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según lo informado en los canales oficiales de la Alcaldía Mayor, el galardón fue concedido gracias a la ‘Convocatoria de Innovación Abierta Govtech para resolver retos públicos del Distrito Capital’, una estrategia impulsada por la Secretaría General en alianza con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, también conocida como Atenea.

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El reconocimiento destaca la experiencia de Bogotá en el desarrollo de estrategias para la apertura y colaboración con otros actores, subrayando la implementación de la primera experiencia de Compra Pública para la Innovación (CPI) en el Distrito Capital. De acuerdo con los detalles revelados por la administración distrital, la convocatoria durante 2025 movilizó a todo el ecosistema Govtech—sector que integra tecnología y servicios públicos—para resolver cuatro problemas prioritarios: manejo de residuos voluminosos, mejoramiento en la experiencia de pago del Metro, gestión eficiente de expedientes contractuales y fortalecimiento de canales de denuncia.

El proceso de innovación abierta permitió la recepción de 42 propuestas, de las cuales se consolidó un Banco de Propuestas Elegibles y se seleccionaron cuatro solucionadores que avanzarán en el desarrollo de respuestas concretas a cada reto identificado. Esta convocatoria, según la Secretaría General, deja como legado no solo los resultados obtenidos, sino también una metodología replicable con la capacidad de transformar la gestión pública local e inspirar a otras entidades a adoptar la innovación como herramienta esencial en la solución de problemas complejos.

Al respecto, Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía Mayor, señaló que “este premio reconoce una manera diferente de hacer gestión pública: abrir las puertas del Estado a nuevas ideas, conectar capacidades y convertir la innovación en soluciones concretas para los retos de Bogotá”. En igual sentido, Diego Escallón, director encargado de la Agencia Atenea, recalcó que fortalecer el ecosistema Govtech permite transformar la ciencia, la tecnología y la innovación en motores del desarrollo sostenible y bienestar de la ciudad.

Con este logro, Bogotá se posiciona en el camino para convertirse en la capital Govtech de Colombia y un referente en Compra Pública para la Innovación en América Latina. La premiación tuvo lugar el 13 de agosto durante la XX Conferencia Anual de la RICG, en Monterrey, México.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bogotá ganó el Premio RICG a la Innovación en Compras Públicas 2026?

Bogotá recibió este premio ya que implementó la primera experiencia de Compra Pública para la Innovación (CPI) en el Distrito Capital a través de la ‘Convocatoria de Innovación Abierta Govtech’. Esta acción, liderada por la Secretaría General y la Agencia Atenea, permitió buscar soluciones concretas a problemas públicos, involucrando a startups, empresas, universidades y centros de investigación, lo que fue reconocido por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Qué significa Govtech y cómo impulsa la innovación pública en Bogotá?

El término Govtech hace referencia a la integración de tecnología, ciencia e innovación en los procesos y servicios del sector público, permitiendo a gobiernos como el de Bogotá conectar actores privados y académicos para resolver retos ciudadanos. En el contexto actual, el fortalecimiento del ecosistema Govtech significa que la ciudad puede incorporar soluciones novedosas que mejoran la gestión administrativa y la calidad de vida de los habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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