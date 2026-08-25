Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el inicio inmediato de operativos destinados a ubicar a extranjeros en situación migratoria irregular en Colombia. Según lo expuesto durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, esta estrategia pondrá como mayor prioridad a quienes sean detectados participando en acciones delictivas. De acuerdo con las directrices, Migración Colombia deberá trabajar en conjunto con la Policía para identificar y verificar la condición de los ciudadanos extranjeros. Inicialmente, estos controles se concentrarán en quienes estén relacionados con crímenes, y en segundo término, se extenderán a quienes permanezcan en el país sin la regularización debida.

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Durante su intervención, el mandatario expresó de forma categórica la postura oficial sobre este asunto, afirmando: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”. Añadió que los foráneos que incumplan las reglas migratorias serán sometidos a los procedimientos legales estipulados y que las correspondientes deportaciones deberán aplicarse sin dilación.

Esta decisión forma parte de un paquete más amplio de medidas de seguridad con las que el Gobierno Nacional busca hacer frente a delitos como extorsión, microtráfico, hurto y homicidio. Si bien la disposición fue anunciada en la ciudad de Barranquilla, la estrategia podría replicarse en departamentos que registran alta presencia de migrantes, como el Cesar. Datos de la Gobernación de ese departamento, difundidos en 2025, indican que allí residen 69.831 migrantes, lo que representa cerca del 6 % de la población total. De ellos, alrededor de 54.000 han regulado su estatus, 7.000 más están en proceso de hacerlo y unos 8.800 permanecían en condición irregular en ese momento, aunque se aclara que, al tratarse de cifras de 2025, el número pudo variar en el último año.

En consecuencia, el jefe de Estado precisó que las deportaciones comenzarán por los extranjeros capturados cometiendo delitos. Las localidades con mayor número de migrantes irregulares en el Cesar son Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi y La Jagua de Ibirico.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró los alcances de la medida, señalando en Blu Radio que esta no afecta a ciudadanos venezolanos que han regularizado su situación o están bajo mecanismos especiales de protección. El funcionario explicó que el propósito es combatir estructuras criminales que se benefician de los flujos migratorios irregulares, específicamente aquellas dedicadas al negocio del tránsito de migrantes por el Darién.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa tener una situación migratoria irregular en Colombia?

Estar en condición migratoria irregular en Colombia implica que un extranjero no ha legalizado su permanencia en el país de acuerdo con las normas establecidas. Esto puede deberse a carecer del permiso adecuado, haber vencido su visa, o no contar con la autorización de residencia exigida por las autoridades nacionales, según explicó el Gobierno en las recientes declaraciones.

¿Por qué el Gobierno colombiano prioriza la deportación de extranjeros involucrados en delitos?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro Rodrigo Lara, el objetivo es reducir la incidencia de estructuras delictivas que usan la migración irregular para actividades ilegales como extorsión y tráfico de migrantes. Así, la prioridad recae en deportar a quienes sean sorprendidos en comportamientos delictivos, como primera línea de respuesta ante este fenómeno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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