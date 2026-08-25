Por: Noticiero 90 minutos

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El 10 de agosto, un potente sismo golpeó el Valle del Cauca, dejando a su paso graves daños materiales, especialmente en el municipio de Darién. Uno de los casos más significativos ocurrió en la vereda El Mirador, ubicada en Calima, Darién, donde la finca ‘El Horizonte’ fue completamente destruida por la fuerza del temblor. Esta propiedad rural, que pertenecía a una familia local, quedó inhabitable, dejando a sus habitantes en una situación de emergencia habitacional sin precedentes en la zona, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

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La gravedad de la situación se evidencia al conocer que la finca era el hogar de Beatriz Castillo, quien residía allí junto a su hermana, un sobrino y su madre. La madre de Beatriz tiene 102 años de edad y enfrenta serias dificultades de movilidad, propias de su avanzada edad. Esta vulnerabilidad física ha representado una gran barrera para que la familia pueda acercarse por sí misma a los puntos de acopio oficiales habilitados por las autoridades para la entrega de ayudas humanitarias. Como resultado, el acceso de este núcleo familiar a recursos básicos y asistencia esencial ha quedado fuertemente limitado, agravando su emergencia social y sanitaria.

Ante la magnitud de la pérdida, Beatriz Castillo ha expresado públicamente su agradecimiento a las personas que han mostrado solidaridad y apoyo acercándose a la zona del desastre, proporcionando ayuda, ideas y palabras de aliento. Sin embargo, el nivel de destrucción en ‘El Horizonte’ demanda un esfuerzo comunitario sostenido y recursos materiales que permitan iniciar una reconstrucción en condiciones seguras y dignas para la familia afectada.

Buscando atenuar el impacto de esta emergencia y, en particular, para proteger a la adulta mayor de 102 años que depende de cuidados constantes, se ha habilitado una línea telefónica directa (315 753 3836), a través de la cual personas, empresas o instituciones interesadas pueden coordinar donaciones o soporte logístico de cualquier tipo. La rápida movilización de la sociedad civil resulta fundamental en estos casos para garantizar condiciones de vida dignas a quienes han perdido absolutamente todo.

¿Cómo se puede ayudar a la familia de Beatriz Castillo tras el sismo en Darién?

Las personas y entidades que deseen apoyar a la familia de Beatriz Castillo pueden comunicarse mediante la línea 315 753 3836, donde se coordina la recepción de ayuda material, donaciones y soporte logístico, enfocado a cubrir tanto necesidades inmediatas de alojamiento y alimento como el proceso de reconstrucción de la vivienda.

¿Por qué la familia afectada enfrenta dificultades para acceder a la ayuda humanitaria?

La familia de Beatriz Castillo enfrenta barreras particulares debido a que la madre tiene 102 años y problemas de movilidad, lo que les dificulta desplazarse hasta los acopios oficiales designados por las autoridades para la entrega de ayudas, restringiendo gravemente su acceso a los recursos básicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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