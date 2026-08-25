Por: EL PILON SA

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A 21 años del fallecimiento de Kaleth Morales, su legado trasciende el ámbito musical para tomar una nueva dimensión en la vida privada de su hija mayor, Katrinalieth Morales. Ella, actualmente embarazada de su primera hija, enfrenta la ausencia de su padre desde una mirada diferente, pensando en el abuelo que su bebé no podrá conocer y en la importancia de mantener vivos sus valores dentro de la familia. Kaleth Morales, recordado por ser uno de los protagonistas de la llamada nueva ola del vallenato y por éxitos como “Vivo en el limbo”, perdió la vida el 24 de agosto de 2005 cuando tenía apenas 21 años, según relata el testimonio de Katrinalieth publicado por EL PILÓN.

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La joven revive cada aniversario de la muerte de su padre con una mezcla de dolor y reflexión: “Lo primero que pienso en un día como hoy, apenas llega este 24 de agosto todos los años, es que no está, que físicamente no está”, expresó. Katrinalieth reconoce que su memoria se alimenta no solo de los primeros años compartidos con Kaleth, sino de relatos familiares y del impacto que dejó en su entorno más cercano. No solo lo recuerda como artista, sino ante todo como el hombre carismático, entusiasta y sonriente que conoció en casa.

En su relato para EL PILÓN, Katrinalieth subraya una cualidad fundamental de su padre: la humildad. Considera que esta virtud, junto con la forma de comunicarse y el trato amable hacia los demás, constituyen el principal legado de Kaleth y son valores que quiere transmitir a su hija. Aunque solo convivió cinco años con él, la influencia de Kaleth ha permanecido en la historia familiar. Si Katrinalieth pudiera conversar nuevamente con su padre, le manifestaría todo lo que significó para ella crecer bajo su ejemplo, no solo como figura musical, sino también como pilar familiar.

El embarazo ha significado para Katrinalieth la oportunidad de resignificar la ausencia de Kaleth: “Es como volver a escribir una historia”, explicó, refiriéndose al proceso de sanar la herida dejada por la pérdida temprana de su padre. Esta experiencia, aunque dolorosa, le permitió aprender lecciones que ahora aplica en su propia maternidad y vida personal. Entre los valores que desea heredar a su hija se destacan disciplina, atención, humildad, sencillez y la confianza en sí misma, sin dejar de darle autonomía para construir su identidad en un ambiente seguro y amoroso.

Finalmente, la música seguirá siendo un nexo fundamental entre generaciones. Aunque no tiene una canción específica para arrullar a su hija, Katrinalieth desea que crezca escuchando todo el repertorio de su abuelo. Reconoce, además, la importancia de los seguidores de Kaleth, los llamados ‘kalethistas’, en mantener vivo el legado del artista y cómo la innovación musical de su padre sigue inspirando nuevas formas de entender el vallenato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Kaleth Morales y por qué es importante en la historia del vallenato?

Kaleth Morales fue un cantante y compositor reconocido como uno de los principales exponentes de la llamada nueva ola del vallenato. Su música se caracterizó por innovar en este género tradicional, atrayendo a nuevas generaciones y marcando tendencia en la forma de interpretar el vallenato a comienzos de los años 2000. Según testimonios compartidos por su hija y lo publicado por EL PILÓN, Kaleth no solo dejó un legado de canciones populares como “Vivo en el limbo”, sino también un impacto personal que ha perdurado en la memoria de sus seguidores y su familia.

¿Qué valores quiere transmitir Katrinalieth Morales a su hija sobre el legado de Kaleth?

Katrinalieth Morales desea transmitir a su hija los valores que considera fundamentales en la enseñanza de su padre: disciplina, atención a los demás, sencillez y, sobre todo, humildad. Ella espera que su hija crezca en un ambiente seguro y lleno de amor, adoptando estos principios y sintiéndose libre para construir su propia identidad. Además, la música de Kaleth Morales estará presente en su vida, consolidando el vínculo familiar y cultural que representa su legado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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