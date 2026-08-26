Por: El Espectador

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El Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de supervisar la transparencia y legalidad en los procesos electorales del país, fue renovado este martes 25 de agosto con una composición que ha sacudido tanto al oficialismo como a la oposición. Según información de El Espectador, la selección de los nueve magistrados giró en torno a alianzas partidistas, dejando una fuerte influencia de los partidos afines al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, con siete de los nueve puestos adjudicados a estos sectores.

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La nueva integración surge tras la votación realizada en el Congreso de la República, en la que participaron tres planchas postuladas y se aplicó el sistema de cifra repartidora. Los elegidos fueron Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), de acuerdo con los reportes oficiales citados por El Espectador y respaldados en redes sociales institucionales.

Este cambio de composición tiene consecuencias concretas: el Partido Liberal y la Alianza Verde perdieron sillas, mientras que partidos minoritarios como MIRA y Salvación Nacional lograron obtener representación directa, a pesar de contar con menos de 10 congresistas cada uno. Esto fue posible por alianzas estratégicas, como la del MIRA con Centro Democrático, y por las negociaciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara. Cambio Radical, tras una jugada similar, recuperó asiento en el CNE, mientras que el Pacto Histórico deberá continuar jugando un papel de minoría, con apenas dos representantes.

Ahora, el CNE deberá afrontar tareas cruciales: revisar cuentas de campaña de candidatos presidenciales, entre ellas la del propio presidente De la Espriella, una cuestión sensible tras lo ocurrido en el periodo anterior con las decisiones en torno a la campaña de Gustavo Petro y los límites de financiación. Además, los magistrados tendrán que analizar solicitudes sobre personerías jurídicas, divisiones internas en partidos y nuevas formaciones, como el Movimiento Bolivariano de Carlos Alonso Lucio y la escisión de la Alianza Verde. La posesión de los elegidos será el 1 de septiembre y su primer acto oficial será la elección de presidente y vicepresidente del organismo.

Entre los perfiles destacados están Nubia Stella Martínez, fundadora del Centro Democrático y exdirectora del partido, Juan Felipe Lemos (Partido de la U), y Cielo Rusinque (Pacto Histórico), exfuncionaria en varios cargos del gobierno Petro. De esta forma, la nueva sala plena del CNE representa la recomposición del poder político en el ámbito electoral para el periodo 2026-2030.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral de Colombia?

Los nuevos magistrados del CNE son Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), según datos recogidos por El Espectador. Cada magistrado llega respaldado por alianzas estratégicas que reflejan la recomposición de fuerzas políticas en Colombia.

¿Qué cambios representa la nueva composición del CNE para las elecciones regionales?

La nueva conformación del CNE concentra siete de los nueve asientos en partidos aliados al gobierno, desplazando a sectores como el Partido Liberal y Alianza Verde. Esto puede traducirse en un mayor control del oficialismo sobre decisiones clave en temas de control de cuentas de campañas y personerías jurídicas, asuntos fundamentales de cara a las próximas elecciones regionales de acuerdo con el contexto divulgado por El Espectador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.