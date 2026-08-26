El presidente Abelardo De La Espriella lanzó este miércoles 26 de agosto una advertencia directa a los cabecillas de estructuras criminales, al anunciar que su Gobierno no mantendrá espacios de diálogo con quienes continúen vinculados al delito. El mandatario habló desde el Palacio de San Carlos y aseguró que “no habrá escondite ni mesa de diálogo”.

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De La Espriella cuestionó la política de paz total del Gobierno anterior y afirmó que esta abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que existieran, en los casos mencionados, aportes verificables para alcanzar la paz.

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El jefe de Estado también dejó claro que las conversaciones con organizaciones criminales no podrán convertirse en mecanismos para evitar procesos judiciales. “Los procesos de diálogo no pueden convertirse en refugios frente a la justicia ni la palabra paz puede utilizarse como salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten graves requerimientos judiciales”, enfatizó.

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“Los espacios de diálogo y de paz no son refugios judiciales”, afirmó De La Espriella, quien agregó que la paz no será en su Gobierno “para delinquir”.

Sin embargo, el mandatario aseguró que quienes demuestren una voluntad auténtica de abandonar la violencia tendrán una alternativa dentro del marco legal. “Quien demuestre una voluntad auténtica de abandonar la violencia y contribuir a la paz verdadera, encontrará un Estado dispuesto a actuar dentro de la Constitución y la ley”, manifestó.

Para quienes continúen en actividades como narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, el mensaje fue distinto. “No habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley y que les permita evadir la acción decidida de la justicia (…) habrá mano de hierro contra los criminales”, declaró De La Espriella.

En cuanto a las extradiciones, el mandatario ordenó avanzar con la entrega a Estados Unidos de Willington Henao, alias Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca; Geovany Andrés Rojas, alias Araña; Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo, alias Pinocho.

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Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.