Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella inició formalmente su ejercicio en la jefatura de Estado firmando sus primeras seis leyes provenientes del Congreso, a solo tres semanas de su posesión. Estos proyectos habían permanecido en su despacho desde antes del 20 de julio, y ahora, con la rúbrica presidencial, entran en vigencia de manera inmediata. Entre las nuevas normativas destaca la impulsada por el sector animalista, la cual fue respaldada de manera unánime por el Legislativo y convierte en delito el acceso carnal contra animales dentro del código penal colombiano.

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La autora principal de esta iniciativa fue la senadora Esmeralda Hernández, perteneciente al Pacto Histórico, quien contó con el respaldo de congresistas de diferentes partidos políticos como Ana María Castañeda y Carlos Julio González (Cambio Radical), Antonio José Correa (La U), German Blanco (Conservador) y Julián Gallo Cubillos (Comunes), según informó El Espectador. La ley establece sanciones de uno a tres años de prisión para quienes incurran en este delito. Hernández había señalado la urgencia de sancionar la ley y exhortó tanto al presidente del Senado como al mandatario nacional a ejercer sus competencias, por lo que celebró que finalmente la firma presidencial hiciera efectiva la protección reforzada para los animales.

En la misma jornada desde Bogotá, De la Espriella sancionó otra iniciativa enfocada en fortalecer la enseñanza de Tecnología e Informática en los niveles de educación básica y media. El objetivo es incorporar competencias en áreas como pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos y ciudadanía digital, orientando el sistema educativo hacia la transformación tecnológica. Esta política pública de “Educación Digital” fue propuesta por los senadores Alfredo Deluque (La U), Ana María Castañeda (Cambio Radical) y Ana Paola Agudelo (Mira).

Otro proyecto importante que recibió sanción presidencial busca eliminar obstáculos para que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de la excepción de la medida de pico y placa. Ideada por el representante Jaime Raúl Salamanca (Partido Verde), la normativa exige al Ministerio de Transporte articular esfuerzos y propone la creación de un registro nacional de vehículos exceptuados, permitiendo que una sola inscripción otorgue el derecho en toda Colombia.

En ese paquete legislativo también fue aprobada la Ley 2625, que faculta a arrendatarios de locales comerciales para fijar avisos de arrendamiento al finalizar los contratos, una ley de honores para Popayán en su medio milenio y la declaratoria de las fiestas de Santa Lucía, Atlántico, como patrimonio.

¿Cuáles son las nuevas leyes sancionadas recientemente por el presidente De la Espriella?

Las seis leyes incluyen la penalización del acceso carnal contra animales, el fortalecimiento de la educación digital en los colegios, la eliminación de barreras al beneficio de excepción de pico y placa para personas con discapacidad, la Ley 2625 sobre avisos de arrendamiento, una ley de honores a Popayán y la declaración de las fiestas de Santa Lucía como patrimonio, según información de El Espectador.

¿Qué cambia con la nueva ley sobre acceso carnal contra animales en Colombia?

Con la sanción de esta norma, el acceso carnal contra animales se tipifica como delito en el código penal colombiano y conlleva penas de prisión de uno a tres años para los responsables, lo que representa un avance en la protección legislativa de los animales, de acuerdo con lo informado por la senadora Esmeralda Hernández y reflejado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.