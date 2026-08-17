El volcán Puracé continúa en alerta Naranja y mantiene una dinámica elevada, de acuerdo con la más reciente actualización del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre la cadena volcánica Los Coconucos.

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La entidad informó que, desde las 2:00 de la tarde del 17 de agosto y hasta la publicación del boletín, se registraron seis emisiones de ceniza, una de ellas con una altura máxima de 1.200 metros.

Una de las emisiones fue registrada a las 7:09 p. m. por la cámara infrarroja Púlpito, ubicada a seis kilómetros al suroccidente del volcán Puracé.

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🔶 El volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos continúa en estado de alerta Naranja. En las últimas horas se registraron seis emisiones de ceniza, con alturas de hasta 1.200 metros. Los parámetros monitoreados continúan mostrando cambios importantes en la actividad… pic.twitter.com/nn4Qg6CVMY — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 17, 2026

¿Qué está registrando el SGC en el volcán Puracé?

Según el SGC, continúa predominando la actividad sísmica relacionada con la dinámica de fluidos dentro de los conductos volcánicos.

Los principales eventos corresponden a señales de tremor y, en menor proporción, eventos de largo periodo, localizados bajo el cráter del Puracé a profundidades menores de dos kilómetros.

Por otro lado, la sismicidad relacionada con el fracturamiento de roca se mantiene en valores muy bajos tanto en cantidad como en magnitud.

El monitoreo también muestra otros cambios importantes:

Continúa la deformación lenta del suelo entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Persisten concentraciones elevadas de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

en el suelo. Los valores de flujo de dióxido de azufre (SO₂) continúan elevados.

continúan elevados. Las imágenes satelitales muestran que el SO₂ se dispersa hacia el noroccidente del volcán.

La plataforma MIROVA reportó una anomalía térmica de baja energía.

El SGC señaló que los valores registrados instrumentalmente durante los últimos días son los máximos alcanzados, superan ampliamente las líneas base de comportamiento y representan una alteración importante en la dinámica del volcán.

Por esa razón, el Puracé permanece en estado de alerta Naranja.

SGC pide no acercarse a los cráteres

La entidad recordó que, mientras se mantenga la alerta Naranja, la actividad puede presentar variaciones temporales.

Esto significa que puede disminuir durante determinados momentos frente a días o semanas anteriores, pero esa reducción no implica necesariamente que el volcán haya regresado a un nivel estable.

Para pasar nuevamente a alerta Amarilla, el SGC explicó que necesita evaluar durante un tiempo prudencial los diferentes parámetros monitoreados y establecer tendencias que permitan determinar una estabilidad confiable.

Además, recomendó a la población no acercarse a las zonas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a que pueden presentarse de manera repentina emisiones de ceniza o gases que representan un riesgo para las personas.

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