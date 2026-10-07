La incertidumbre que dejó un asalto registrado en la vía Panamericana, entre Rosas y Timbío, en el Cauca, quedó aclarada por las autoridades. La Policía confirmó que las tres personas que viajaban en la camioneta se encuentran a salvo y que el caso correspondió al hurto del vehículo.

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El hecho había causado preocupación después de que circulara un video en el que se observa a varios hombres interceptando una camioneta durante la noche. Una familia que transitaba por el mismo corredor grabó la escena desde otro automotor y posteriormente las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

Según informó La FM, se contempló la posibilidad de que los ocupantes hubieran sido retenidos. Sin embargo, las verificaciones adelantadas por la Policía permitieron establecer que no se trató de un secuestro y que las personas que iban en el vehículo están fuera de peligro.

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La investigación queda ahora enfocada en el robo de la camioneta y en la identificación de los responsables. Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el hurto y avanzar en la ubicación del automotor.

Así ocurrió el asalto en la vía Panamericana

El hecho ocurrió durante la noche del martes 6 de octubre, cuando varios hombres armados interceptaron una camioneta que se movilizaba por la vía Panamericana, en el tramo entre Rosas y Timbío, Cauca. La escena fue observada por una familia que transitaba detrás en otro vehículo.

Una mujer que viajaba con su esposo e hijos comenzó a grabar lo que ocurría y pidió al conductor que retrocediera para evitar acercarse al grupo. En el video también quedaron registradas las reacciones de los menores ante la situación.

#ATENTOS. Momentos de extrema tensión y zozobra se vivieron hace pocos minutos en la vía entre Rosas y Timbío (Cauca), donde hombres fuertemente armados interceptaron a los ocupantes de una camioneta Hilux gris, los bajaron a la fuerza para subirlos a otro vehículo y se los llevaron con rumbo desconocido, mientras intimidaban con disparos y amenazas a los testigos de otro automotor que presenciaron el violento rapto. — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 7, 2026

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