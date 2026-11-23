En medio de las controversias que se viven en Colombia, los eventos sísmicos no dan respiro para que en el territorio nacional se mantengan las prevenciones del caso.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) avisó a la 1:05 de la tarde sobre un sismo de magnitud 3.4, con profundidad de 116 km, que tuvo epicentro en El Carmen (Santander).

Sin embargo, el hecho que no pasa desapercibido es que a menos de una hora hubo otros dos episodios similares en el país durante el mediodía de este lunes 23 de noviembre de 2026.

A las 12:30 p. m. se registró otro más suave, de magnitud 2.6 y con profundidad superficial, con epicentro en Dabeiba (Antioquia), mientras que a las 11:36 de la mañana hubo uno de magnitud 3.0 en la misma zona.

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El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que hay alertas de sismos en Perú y Colombia durante los últimos días de noviembre, por lo que parece pertinente tomar las medidas de prevención del caso.

Usuarios desde Bucaramanga reportaron que sintieron el sismo de 3.4 de magnitud en Santander, en una región que se caracteriza por el frecuente movimiento en Los Santos.

Desde el pasado mes de agosto hasta ahora, se han registrado constante episodios de movimientos telúricos que han encendido las alarmas sobre las medidas que se deben llevar a cabo.

Cabe recordar que el 10 de agosto de 2026 se presentó un terremoto que dejó a miles de damnificados en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Chocó y Quindío.

Precisamente, por eso es que se lleva a cabo el llamado de las autoridades para tener en cuenta las recomendaciones del caso en medio de cualquier evento de este tipo a nivel nacional.

¿Qué hacer si hay un temblor en Colombia?

Ante la ocurrencia de un sismo en Colombia, mantener la calma y ejecutar protocolos inmediatos de autoprotección resulta fundamental para reducir riesgos frente a caídas de objetos o daños estructurales.

Durante el movimiento telúrico, las personas deben alejarse rápidamente de ventanas, espejos, vitrinas, lámparas colgantes y muebles altos que puedan volcarse o romperse provocando lesiones físicas graves.

Si las personas permanecen dentro de una edificación sismorresistente, deben ubicarse rápidamente junto a columnas estructurales, bajo escritorios firmes o en zonas internas seguras previamente identificadas dentro del inmueble.

Por el contrario, jamás deben utilizarse ascensores ni correr desesperadamente por escaleras congestionadas mientras la tierra continúa temblando, evitando así atrapamientos o caídas colectivas peligrosas.

Cuando el temblor sorprende en espacios abiertos, resulta indispensable desplazarse hacia parques, plazas o zonas despejadas, manteniendo distancia prudente frente a postes eléctricos, árboles frondosos, fachadas y cables energizados.

Quienes conducen vehículos deben disminuir progresivamente la velocidad, encender luces estacionarias y detenerse en un costado seguro, evitando estacionar debajo de puentes vehiculares, túneles o redes aéreas de alta tensión.

En zonas costeras del Caribe o del Pacífico colombiano, sentir un sismo fuerte obliga a evacuar inmediatamente hacia terrenos elevados ante la posible generación de un tsunami.

Una vez finaliza el sacudón principal, los ocupantes deben evacuar ordenadamente utilizando únicamente las escaleras de emergencia y dirigiéndose hacia los puntos de encuentro establecidos en sus barrios o empresas.

Posteriormente, los ciudadanos deben verificar posibles fugas de gas, cortocircuitos eléctricos o grietas estructurales profundas antes de reingresar a viviendas, oficinas o establecimientos comerciales afectados por el evento sísmico.

Asimismo, las autoridades recomiendan priorizar mensajes de texto o plataformas digitales para comunicarse con familiares, evitando congestionar las líneas telefónicas celulares necesarias para los organismos de socorro.

De igual forma, resulta indispensable atender únicamente boletines emitidos por entidades técnicas y organismos de gestión del riesgo, evitando difundir rumores o cadenas falsas sobre supuestas predicciones sísmicas inexistentes.

Finalmente, mantener listo un morral de emergencia con agua potable, linterna, radio portátil, botiquín básico, documentos importantes y silbato fortalece la preparación ciudadana frente a eventuales réplicas posteriores.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.