La región de Junín volvió a registrar actividad sísmica durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre. Un movimiento de magnitud 5,0 sorprendió a los habitantes de esa zona de Perú, pocas horas después del fuerte temblor que también fue percibido en Lima y en varias ciudades de Colombia.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el nuevo evento ocurrió a las 12:12 a. m. (hora local), con una profundidad de 127 kilómetros. El epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en la provincia y región del mismo nombre.

El organismo asignó una intensidad III en Junín, una medición inferior a la registrada durante el movimiento de mayor magnitud del viernes. Según informó la agencia estatal Andina, el temblor también se sintió en Lima, aunque con menor intensidad que el anterior.

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El nuevo movimiento se produjo aproximadamente cinco horas después del sismo de magnitud 6,7 reportado por el IGP a las 7:09 p. m. del viernes 20 de noviembre. Ese evento tuvo una profundidad de 129 kilómetros y el epicentro también fue ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Junín. Sin embargo, aún no hay reportes de que se haya sentido en Colombia.

¿Qué se sabe del nuevo temblor en Perú?

El reporte del IGP, identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0819, estableció los siguientes parámetros para el movimiento de la madrugada:

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 12:12 a. m. (hora local).

12:12 a. m. (hora local). Magnitud: 5,0.

5,0. Profundidad: 127 kilómetros.

127 kilómetros. Epicentro: 30 kilómetros al noroeste de Junín, Perú.

30 kilómetros al noroeste de Junín, Perú. Intensidad: III en Junín.

El diario Perú21 también informó sobre el nuevo evento y precisó que ocurrió en la misma zona donde se había registrado el sismo de 6,7 horas antes. Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano difundió un reporte preliminar del movimiento de la madrugada, en el que también indicó una magnitud de 5,0.

El fuerte sismo del viernes dejó daños en varias localidades

El movimiento de mayor magnitud provocó afectaciones en distintos puntos de la región. Según el balance divulgado por Minuto60, las primeras inspecciones reportaron 39 viviendas afectadas en localidades como San Pedro de Cajas, Ulcumayo, Ticlacayán y Pichanaki.

Entre los daños también se mencionaron afectaciones en un hospital de Pichanaki y el desprendimiento de la pared de una vivienda. Las autoridades peruanas continuaban con las evaluaciones para establecer el alcance de las consecuencias.

Aunque el IGP reportó una magnitud de 6,7 para el sismo del viernes, el Servicio Geológico Colombiano registró inicialmente 6,9 y luego actualizó sus datos. Por esa razón, las cifras difundidas por ambos organismos no deben confundirse.

La sucesión de movimientos mantuvo la atención sobre Junín durante las primeras horas del sábado. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y seguir las medidas de prevención ante la actividad sísmica.

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