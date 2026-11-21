El ataque contra una trabajadora de Avianca durante el abordaje de un vuelo en Cartagena llevó a la aerolínea a pronunciarse y a pedir sanciones más fuertes contra los pasajeros que agredan al personal.

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La compañía confirmó que la mujer involucrada fue arrestada por las autoridades luego del incidente, registrado el viernes 20 de noviembre en el vuelo AV8569. Tras lo ocurrido, Avianca activó sus protocolos de atención y solicitó la intervención de las autoridades competentes.

La aerolínea también informó que acompaña a la trabajadora afectada en el proceso correspondiente y que emprenderá acciones legales contra la pasajera. En su pronunciamiento, rechazó cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de sus empleados y de los viajeros.

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El caso fue expuesto públicamente por la senadora Jennifer Pedraza, quien expresó su solidaridad con la colaboradora, identificada como Daniela. La congresista señaló que la agresión ocurrió el día de su cumpleaños y cuestionó que las dificultades que enfrenta el sector aeronáutico puedan convertirse en motivo para maltratar a quienes trabajan en las aerolíneas.

Según información conocida sobre el procedimiento policial, el conflicto habría comenzado porque la pasajera pretendía viajar con una mascota sin cumplir los requisitos establecidos por la compañía para su transporte. La trabajadora presentó laceraciones y recibió atención en el aeropuerto, de acuerdo con el reporte citado por Minuto60.

#Actualidad | Avianca rechazó la agresión física y verbal de una pasajera que fue arrestada por las autoridades tras atacar a una de las colaboradoras de la aerolínea durante el abordaje de un vuelo en la ruta Cartagena–Cali.

La compañía anunció acciones legales y reiteró el llamado a establecer sanciones contra los pasajeros que incurran en este tipo de comportamientos. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 20, 2026

Avianca reveló cuántos incidentes ha registrado con pasajeros conflictivos

Más allá de lo ocurrido en Cartagena, la aerolínea advirtió que las agresiones y los comportamientos que alteran la operación no son situaciones excepcionales. En su pronunciamiento entregó cifras que dan cuenta de la frecuencia de estos episodios: durante 2025 registró 572 incidentes relacionados con pasajeros disruptivos y, en lo corrido de 2026, ya superó los 500 casos.

Para Avianca, estos comportamientos requieren una respuesta que vaya más allá de la atención de cada episodio. Por eso, reiteró su llamado al Congreso de la República para que avance con el trámite del proyecto de ley sobre pasajeros disruptivos, iniciativa que busca establecer herramientas para enfrentar las agresiones contra los trabajadores del sector aéreo.

La empresa también pidió a la Aeronáutica Civil que expida una regulación que permita crear listas restrictivas para pasajeros involucrados en este tipo de conductas y que contemple sanciones ejemplares. Según sostuvo, las medidas deben proteger tanto a los empleados de las aerolíneas como a las personas que viajan.

Una pasajera fue arrestada por las autoridades tras agredir física y verbalmente a una colaboradora de Avianca durante el abordaje del vuelo AV8569, en la ruta Cartagena-Cali, informó la aerolínea este 20 de noviembre. La compañía, que acompaña a su trabajadora en el proceso de denuncia y adelantará acciones legales, advirtió que no se trata de un hecho aislado, pues tras registrar 572 incidentes con pasajeros disruptivos en 2025, en lo corrido de 2026 ya supera los 500 casos. Ante este panorama, Avianca reiteró su llamado al Congreso de la República para agilizar el proyecto de ley sobre la materia y solicitó a la Aeronáutica Civil emitir una regulación que habilite listas restrictivas y sanciones ejemplares , siguiendo el ejemplo de medidas recientes en Brasil, con el fin de proteger a los trabajadores del sector aéreo y la seguridad de los viajeros — Colombiaalaire.com (@colombialaire) November 20, 2026

La aerolínea puso como ejemplo las medidas adoptadas en Brasil

En su llamado a las autoridades colombianas, Avianca mencionó el caso de Brasil, donde entraron en vigor disposiciones que contemplan multas económicas y restricciones para abordar vuelos a quienes incurran en comportamientos disruptivos.

La compañía considera que Colombia necesita avanzar hacia mecanismos de respuesta más contundentes para evitar que las agresiones se repitan. Mientras tanto, aseguró que continuará acompañando a la trabajadora afectada y adelantará las acciones legales correspondientes por el episodio ocurrido durante el abordaje en Cartagena.

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