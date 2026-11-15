Barranquilla tendrá una nueva conexión aérea internacional. Avianca anunció que proyecta poner en funcionamiento una ruta directa entre la capital del Atlántico y Nueva York a partir de febrero de 2027, una apuesta que se conoce en medio de las intervenciones que buscan modernizar el aeropuerto Ernesto Cortissoz y ampliar las posibilidades de conexión de la región Caribe.

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El anuncio se produjo este domingo 15 de noviembre, cuando la aerolínea operó un vuelo especial entre Barranquilla y Nueva York para trasladar a empresarios colombianos que participan en la Milagro Week 2026, una agenda de negocios e inversión que se desarrolla en Estados Unidos.

La nueva ruta todavía está proyectada y no se han divulgado detalles sobre sus frecuencias, horarios o tarifas. Sin embargo, el anuncio abre la posibilidad de contar con un trayecto directo entre ambas ciudades, sin necesidad de hacer escala en otros aeropuertos.

Actualmente, Avianca conecta a Barranquilla con Bogotá, Medellín, Cali y Miami mediante 115 vuelos semanales. La eventual operación hacia Nueva York ampliaría esa oferta para los pasajeros del Atlántico y otros departamentos del Caribe colombiano.

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Aeropuerto de Barranquilla también avanza en mejoras

El anuncio de la nueva conexión se conoce mientras el aeropuerto Ernesto Cortissoz atraviesa un proceso de recuperación y modernización de sus instalaciones, después de los retrasos y obras inconclusas que quedaron tras la terminación anticipada del contrato de concesión en 2024.

Entre los cambios recientes se encuentran la adecuación de espacios para pasajeros, mejoras en la climatización, nuevos equipos para los controles de seguridad y trabajos en las áreas internacionales.

Además, se anunciaron 10 puestos de atención de Migración Colombia, ocho módulos de Biomig y una sala de espera con capacidad para 680 pasajeros. Estas intervenciones buscan mejorar la atención de los viajeros nacionales e internacionales.

En octubre de 2026, la Alcaldía de Barranquilla también asumió temporalmente el manejo del lado tierra del aeropuerto, mediante un convenio con el Gobierno, con recursos de hasta 40.000 millones de pesos para intervenciones y mantenimiento.

Nueva York, destino de negocios para Colombia

El vuelo especial de Avianca también estuvo relacionado con una agenda que contempla 76 proyectos estratégicos de Colombia en sectores como energía, agricultura, minería, transporte, turismo e infraestructura.

La iniciativa busca atraer capital extranjero y establecer contactos con inversionistas internacionales.

Por ahora, la conexión directa Barranquilla-Nueva York sigue pendiente de su puesta en marcha, prevista para febrero de 2027. Su llegada coincidiría con una etapa de cambios para el principal aeropuerto de la capital del Atlántico.

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