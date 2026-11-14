Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con representantes del Gobierno de Abelardo De La Espriella para compartir una serie de propuestas dirigidas a la Ley de Rescate Económico, la cual se discute como medida para enfrentar el actual déficit fiscal en el país. Esta reunión se centró en la búsqueda de alternativas para ajustar las finanzas públicas y promover sectores estratégicos de la economía colombiana.

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Uno de los puntos más destacados de la intervención de Uribe fue la sugerencia de eliminar las contralorías departamentales. Esta propuesta, respaldada por el senador Hernán Cadavid, tiene como objetivo ahorrar alrededor de 3 billones de pesos, reducción que sería relevante en los esfuerzos para equilibrar las cuentas públicas. La idea de eliminar estas entidades de control fiscal se enmarca en un planteamiento más amplio de achicamiento del Estado, como parte de las medidas de ajuste propuestas durante el encuentro.

En cuanto a los impuestos, Uribe propuso la ampliación del Régimen Simple de Tributación, que es un sistema simplificado para el pago de impuestos destinado a ciertas empresas y sectores. De acuerdo con lo expuesto en la reunión, esta medida busca aliviar la carga tributaria y, al mismo tiempo, mejorar la formalización empresarial. Además, el exmandatario insistió en la necesidad de que regresen los conocidos “tres días sin IVA”, idea que busca incentivar el consumo y apoyar, especialmente, al comercio. Según las declaraciones, estas jornadas podrían contribuir a dinamizar la economía en el corto plazo.

Uribe recalcó la importancia de no poner toda la carga del ajuste fiscal en la reinversión mineroenergética. En esa línea, sugirió fortalecer sectores como la agricultura, la manufactura y las pequeñas y medianas empresas. Igualmente, enfatizó en la urgencia de reducir el número y tamaño de entidades estatales innecesarias para optimizar el gasto público, según sus palabras.

Tras el encuentro, el expresidente manifestó tener expectativas positivas, ya que el Gobierno aceptó estudiar las propuestas. No obstante, hasta el momento no hay una decisión definitiva sobre la inclusión de estos planteamientos en la versión final de la Ley de Rescate Económico. Se prevén nuevas sesiones con los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y congresistas, para definir el rumbo de la discusión y las alternativas frente al déficit fiscal colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Álvaro Uribe propone eliminar las contralorías departamentales en Colombia?

La propuesta de Álvaro Uribe de eliminar las contralorías departamentales surge como una medida para reducir el gasto público y avanzar en el ajuste fiscal. Según lo expuesto en la reunión y respaldado por el senador Hernán Cadavid, esta iniciativa permitiría un ahorro considerable de alrededor de 3 billones de pesos, recursos que podrían ser mejor administrados para solventar el déficit fiscal del país.

¿Qué busca la Ley de Rescate Económico y cuáles son las propuestas principales discutidas?

La Ley de Rescate Económico se discute como una respuesta al déficit fiscal de Colombia. En la reunión con Álvaro Uribe y representantes del Gobierno, las propuestas principales fueron la eliminación de contralorías departamentales, la ampliación del Régimen Simple de Tributación, el regreso de los tres días sin IVA y la reducción del tamaño del Estado, así como el fortalecimiento de sectores como la agricultura y la manufactura. Estas medidas buscan estabilizar las finanzas y estimular la economía del país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.