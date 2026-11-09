Por: El Espectador

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La investigación penal que vincula al expresidente Álvaro Uribe Vélez con presuntos nexos con el paramilitarismo, así como su posible responsabilidad en masacres y crímenes cometidos en Antioquia durante la década de 1990, permanecerá bajo la competencia de la Fiscalía General de la Nación. Así lo determinó la Sala Plena de la Corte Constitucional la mañana del miércoles 9 de noviembre, al declararse inhibida para resolver el conflicto entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esta conclusión, según el documento presentado por la magistrada Paola Meneses —actual presidenta de la Corte— fue respaldada por siete votos a favor y dos en contra. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, manifestando su desacuerdo con la mayoría.

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El contexto de fondo refiere a las demandas de la Comisión de Acusación, que había solicitado la remisión del expediente para investigar a Uribe Vélez, alegando su fuero constitucional por haber sido presidente de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010. De acuerdo con la misiva enviada por el congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux, presidente de la Comisión, la hipótesis de investigación estaría relacionada con el delito de concierto para delinquir y su presunta relación con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, posteriormente conocido como Bloque Metro. Se argumentaba que, como los hechos materia de indagación se habrían extendido hasta 2003, correspondería a la Comisión de Acusación asumir el caso.

No obstante, la Fiscalía respondió que los hechos por los cuales se investiga a Uribe Vélez tuvieron lugar antes de sus funciones como presidente, específicamente durante su periodo como gobernador de Antioquia. Por tanto, y conforme a la Ley 600 de 2000, el órgano investigador enfatizó su competencia para mantener las pesquisas. La Fiscalía también precisó que las conductas indagadas están relacionadas con la presunta conformación de grupos paramilitares en San Roque y las masacres de El Aro y La Granja, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Todos estos acontecimientos habrían ocurrido antes de que Uribe llegara a la presidencia, lo que refuerza la posición de la Fiscalía.

La reacción de la Corte Constitucional, inhibiéndose respecto al conflicto de competencias, deja en firme que la Fiscalía continuará a cargo de la instrucción y del desarrollo posterior de la investigación contra Uribe Vélez, como indica la ponencia de Meneses. Según El Espectador, este caso sigue siendo uno de los más relevantes en la historia reciente de la justicia colombiana por el impacto de los hechos investigados y la trascendencia de las figuras implicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Constitucional decidió inhibirse en el conflicto por la investigación contra Álvaro Uribe?

La Corte Constitucional se inhibió de resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, argumentando problemas de configuración de los requisitos normativos y objetivos. Esta inhibición implica que no hubo un pronunciamiento de fondo, lo cual mantiene la investigación en manos de la Fiscalía, como lo venía solicitando ese ente según los informes citados por El Espectador.

¿Qué significa el fuero constitucional en investigaciones a expresidentes en Colombia?

El fuero constitucional es una garantía legal que determina qué autoridad debe investigar y juzgar a altos funcionarios, como presidentes, durante y después de su mandato. En el caso de Álvaro Uribe Vélez, la Comisión de Acusación planteaba que poseía ese fuero por hechos cometidos durante su presidencia, pero finalmente la Fiscalía argumentó que la investigación se refiere a hechos de su periodo como gobernador, donde dicho fuero no aplica de la misma manera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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