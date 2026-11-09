Álvaro Uribe Vélez reveló un detalle de una conversación que sostuvo con Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente colombiano. Durante una entrevista en ‘El Debate’ de Semana, el exmandatario contó que este le habló de una corriente ideológica que, según explicó, no se identifica con las categorías tradicionales de izquierda y derecha.

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La conversación salió a relucir cuando Uribe se refirió a sus propias ideas políticas y económicas. Según relató, en aquel encuentro el padre de De la Espriella le manifestó que no se sentía representado por las divisiones partidistas tradicionales, sino por una visión liberal clásica, con un componente humanista.

Uribe explicó que esa postura coincide con algunos de los principios que ha defendido durante su trayectoria política, entre ellos la seguridad, la inversión privada, un Estado pequeño y la relación entre el crecimiento empresarial y la política social.

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¿Qué piensa Álvaro Uribe sobre el liberalismo clásico?

En la entrevista, el expresidente también expuso su concepto de “economía fraterna”, una idea con la que busca diferenciarse tanto de lo que calificó como una izquierda del odio como de una derecha de la exclusión.

Para ilustrar su planteamiento, sostuvo que prefiere que los recursos se inviertan en las empresas y se destinen al pago de salarios antes que terminen en impuestos. A su juicio, el bienestar de empresarios y trabajadores debe entenderse como una relación complementaria y no como intereses enfrentados.

“Yo creo en la economía fraterna. No lo entiende la izquierda del odio y no lo entiende la derecha de la exclusión”, afirmó Uribe durante el espacio periodístico.

El exmandatario también explicó que, mientras el liberalismo clásico plantea una tensión entre el individuo y el Estado, el socialismo clásico le da mayor protagonismo al aparato estatal. Sin embargo, consideró que actualmente el debate debería centrarse en la relación entre empresarios y trabajadores frente al Estado.

Al final, Uribe insistió en que comparte esa visión con el padre de Abelardo de la Espriella y pidió que lo ubiquen en esa misma corriente ideológica: “Ubíqueme con el papá de Abelardo”, concluyó.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.