Un hombre que salió a caminar por la calle 56 terminó encontrándose con una sorpresa que no esperaba: la motocicleta que le habían robado estaba en poder de otra persona. El propietario reconoció el vehículo y decidió acercarse al CAI San Carlos para alertar a los uniformados, quienes iniciaron el procedimiento para verificar la situación.

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Después de recibir el aviso, relató en Noticias RCN, los policías llegaron al lugar indicado y revisaron los datos del automotor y de quien lo tenía. Al confirmar que la motocicleta aparecía reportada como robada mediante la modalidad de halado, procedieron a detener al hombre que estaba en posesión del vehículo y a recuperarlo para su propietario.

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El caso también quedó registrado en un video que muestra cómo habría ocurrido el hurto. En las imágenes se observa a un sujeto que camina por un andén con aparente dificultad para apoyar una de sus piernas. Segundos después, se acerca a una motocicleta que está estacionada, se sube y se marcha conduciéndola. Sin embargo, el registro no permite establecer si esa persona es la misma que posteriormente fue capturada.

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El detenido es un joven de 22 años que deberá responder por el presunto delito de receptación. Esta conducta está relacionada con tener, transportar o comercializar bienes que provienen de actividades ilegales, como el hurto, bajo las condiciones establecidas por la ley. El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial.

Mientras avanza el proceso, el propietario podrá recuperar su motocicleta después de que fuera localizada gracias a su aviso a la Policía. El episodio llamó la atención por la particular manera en que el afectado volvió a encontrarse con su vehículo: salió a caminar y terminó reconociendo el automotor que le habían quitado.

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