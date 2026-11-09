Por: El Espectador

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La administración distrital de Bogotá, bajo la dirección de Carlos Fernando Galán, está preparando una ambiciosa reforma a la estructura administrativa de la ciudad. Según lo informado por fuentes como El Espectador y el periodista Manuel Salazar, el objetivo principal es reorganizar las entidades del Distrito mediante un plan que contempla suprimir o fusionar algunas instituciones y trasladar sus funciones a diferentes secretarías. Este proyecto se enmarca en un borrador de acuerdo que la Alcaldía planea presentar al Concejo de Bogotá en 2027 para su respectiva discusión y aprobación.

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De acuerdo con el borrador, uno de los principales cambios previstos es la transferencia de los roles del Departamento Administrativo del Servicio Civil a la Secretaría General. Así mismo, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) pasaría a formar parte de la Secretaría de Hacienda, y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) quedaría bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación. El sector de integración social también tendría modificaciones, ya que el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) se integraría a la Secretaría de Integración Social; a su vez, el Instituto para la Economía Social (IPES) sería absorbido por la Secretaría de Desarrollo Económico.

En el sector cultural, los cambios resultarían significativos porque la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) se integraría al Instituto Distrital de las Artes (Idartes). El borrador igualmente propone crear el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Bogotá, una entidad sin ánimo de lucro que recibiría aportes tanto del sector público como del privado y estaría vinculada a la Secretaría de Cultura.

Entre otros aspectos relevantes, la reorganización consideraría la posibilidad de vender o liquidar la Agencia Analítica de Datos del Distrito (Ágata), pasando sus funciones a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) o la Secretaría General. También se plantea disolver y liquidar la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT), que presta servicios técnicos y administrativos al sector salud. El proyecto establece que los programas y contratos de las entidades reorganizadas continuarían bajo la administración de los organismos que asuman tales funciones; además, resalta que los derechos laborales de los empleados serían respetados.

No obstante, todo este proceso está sujeto a la aprobación del Concejo de Bogotá. Hasta ahora, la reorganización es únicamente una propuesta y no implica la eliminación, creación o traslado efectivo de ninguna entidad. La discusión en el Concejo tendrá que centrarse en la justificación de las integraciones, el impacto en los servicios prestados y las consecuencias para los trabajadores y programas actualmente en marcha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales entidades que cambiarían en la reforma administrativa de Bogotá?

El borrador de la reforma contempla la integración de entidades como el Departamento Administrativo del Servicio Civil, FONCEP, IDEP, IDIPRON, IPES y FUGA a diferentes secretarías. También prevé la posible liquidación o venta de Ágata y la disolución de EGAT, lo que implicaría una transformación significativa en la estructura administrativa y operativa de Bogotá, según la información publicada por El Espectador y el periodista Manuel Salazar.

¿Qué debe aprobar el Concejo de Bogotá para que la reorganización administrativa sea efectiva?

Para que los cambios propuestos en la estructura administrativa se materialicen, el borrador del acuerdo deberá ser presentado y debatido en el Concejo de Bogotá. Solo tras su aprobación por esta corporación se podrá proceder con la supresión o fusión de entidades, traslado de funciones y demás ajustes previstos en la reforma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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