Por: El Espectador

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Durante meses, en Bogotá se mantuvo una discusión centrada, no en la necesidad de fortalecer la prevención frente al abuso sexual infantil, sino en los límites permitidos para el uso de inteligencia artificial por parte de las entidades distritales. El tribunal administrativo de Cundinamarca resolvió esta controversia y declaró infundadas las objeciones del Distrito al Proyecto de Acuerdo 461 de 2025, despejando dudas sobre la competencia de la administración local en esta materia.

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Con este fallo, quedan vigentes los lineamientos que permiten utilizar información institucional y herramientas de análisis de datos para identificar riesgos de abuso y explotación sexual hacia menores. No obstante, la decisión no pone en funcionamiento inmediato una plataforma; tampoco posibilita investigaciones penales automáticas ni reemplaza la labor de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía Nacional. Esto responde a una problemática urgente, pues entre enero y octubre de 2026, Bogotá registró 11.872 notificaciones de violencia sexual en el sistema de salud contra niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con cifras preliminares. Esta cifra equivale a un promedio alarmante de 39 notificaciones diarias, aunque no necesariamente todas correspondan a delitos judicialmente comprobados.

El Proyecto de Acuerdo 461 de 2025, aprobado por unanimidad en el Concejo, orienta el uso de inteligencia artificial para analizar datos de sistemas y observatorios ya existentes. El objetivo es detectar patrones y señales de riesgo, y emitir alertas para que las entidades competentes actúen preventivamente. El tribunal señaló que este tipo de análisis solo tiene fines administrativos y preventivos, no sustituye investigaciones judiciales ni puede recopilar pruebas para procesos penales.

En datos del sistema de vigilancia en salud pública, entre 2023 y octubre de 2026, se reportaron 51.580 notificaciones de violencia sexual infantil: el año 2025 cerró con 13.943 reportes y, parcialmente, 2026 refleja un incremento respecto al año anterior. La mayoría ocurrieron en la vivienda (52,9 %), seguidas por establecimientos educativos (33,3 %). Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa son las localidades con más notificaciones, mientras que Mártires destaca por su alta tasa por cada 100.000 menores. Según la bancada de MIRA, en 2026 más de 8.000 familias participaron en estrategias de prevención y se aplicaron matrices de riesgo en 129 jardines infantiles.

Sin embargo, la inteligencia artificial no sustituye las rutas ya establecidas para atender a víctimas de violencia. La Secretaría Distrital de Salud mantiene una ruta de atención integral, que ofrece identificación, atención médica, apoyo psicosocial, seguimiento y canalización hacia otras entidades, dependiendo de cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial en la prevención del abuso sexual infantil en Bogotá?

El Proyecto de Acuerdo 461 de 2025 permite que Bogotá utilice inteligencia artificial para analizar información de sistemas y observatorios existentes. Este análisis orienta la identificación de patrones de riesgo y emite alertas que pueden ser tomadas en cuenta por entidades preventivas. Sin embargo, la IA no puede sustituir a la Fiscalía ni a la Policía en investigaciones judiciales y su rol es únicamente administrativo y preventivo, según determinó el tribunal administrativo de Cundinamarca.

¿Qué rutas de atención existen en Bogotá para víctimas de violencia sexual infantil?

De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá cuenta con rutas establecidas para la atención de víctimas de agresiones, incluyendo identificación del caso, atención en salud, apoyo psicosocial, seguimiento y articulación con otras instancias de protección. Estas rutas no están reemplazadas por la posible herramienta de inteligencia artificial, sino que continúan siendo necesarias para garantizar la atención integral y oportuna de los menores afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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