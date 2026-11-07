Por: Portal Bogotá

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El Teatro El Parque de Bogotá se prepara para recibir a los asistentes con la presentación de ‘A la mar’, una obra dirigida a toda la familia, que estará en escena el domingo 29 de noviembre de 2026, a las 11:00 a. m., en la carrera 5 #36-05, localidad de Santa Fe. Esta propuesta teatral, ofrecida por la agrupación Titiritienda, forma parte de la programación cultural ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la cual destaca la riqueza artística y social de la capital colombiana, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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‘A la mar’ cuenta la historia de un niño que vive junto al océano y que, mientras espera a su padre, un marinero dedicado a proteger los mares, decide entablar una comunicación simbólica con él enviando mensajes en botellas lanzadas al mar. Esta correspondencia, cargada de esperanza, se convierte en el hilo conductor de la obra y permite al público reflexionar sobre la distancia, el afecto y el poder del anhelo y la imaginación. Según el portal oficial, la pieza utiliza estos elementos para mostrar el vínculo entre el niño, su entorno y la ausencia temporal del padre.

La puesta en escena no solo desarrolla una narrativa emocional, sino que además incentiva el compromiso ecológico del público. Titiritienda invita a los espectadores a pensar en la importancia de cuidar los océanos y proteger la vida en la Tierra, tejiendo paralelismos entre la historia personal del protagonista y los desafíos ambientales actuales. De acuerdo con la agenda cultural de Idartes, el espectáculo busca inspirar a niños y adultos a desarrollar conciencia y responsabilidad frente al futuro de los recursos marinos.

La función tendrá lugar en el Teatro El Parque, un espacio emblemático para la cultura bogotana. La asistencia requiere adquisición de boletería, por lo cual se recomienda consultar las plataformas oficiales para más detalles. Así, la invitación está extendida para disfrutar de una experiencia escénica que aúna sensibilidad, creatividad y reflexión ecológica, destacando el papel del arte en la educación ambiental y la unión de las familias en torno a los valores de respeto y cuidado del planeta.

¿Cuál es el mensaje principal de la obra ‘A la mar’ en el Teatro El Parque de Bogotá?

La obra ‘A la mar’ presenta el viaje emocional de un niño que espera a su padre, un marinero comprometido con la protección del océano, mientras reflexiona sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de preservar la vida marina, de acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá.

¿Dónde y cuándo se presentará la obra ‘A la mar’ en Bogotá y cómo asistir?

La función de ‘A la mar’ está programada para el domingo 29 de noviembre de 2026, a las 11:00 a. m., en el Teatro El Parque de Bogotá, ubicado en la carrera 5 #36-05, localidad de Santa Fe, y requiere comprar entrada, según la agenda de Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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