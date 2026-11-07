La incertidumbre que durante más de dos años acompañó a Leida Castillo terminó con una noticia que esperaba desde octubre de 2024: su hija, la docente Arleth Carolina Álvarez Castillo, fue encontrada con vida en Bogotá.

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(Vea también: Profesora que desapareció en 2024 fue hallada en Bogotá; estaba deambulando y esta es su historia)

Después de viajar desde el Atlántico hasta la capital, la mujer pudo reencontrarse con la profesora, cuyo paradero era desconocido desde que salió de su vivienda en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

En declaraciones a La FM, Leida entregó algunos detalles sobre las condiciones en las que encontró a su hija y manifestó su tranquilidad por haber podido verla nuevamente.

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“Estoy bien y contenta de haberla encontrado con vida. Está un poco delgada, pero Dios tiene el control”, expresó la madre, de acuerdo con el medio radial.

La familiar también había confirmado a Impacto News que Arleth fue localizada mientras deambulaba por las calles de Bogotá y que posteriormente recibió atención en un hospital de la capital.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Arleth Carolina?

Aunque su aparición representa un alivio para sus familiares, todavía hay información que permanece bajo reserva.

Por ahora, no se conocen detalles médicos sobre el estado de salud de la docente ni las circunstancias específicas en las que fue encontrada. Su madre ha optado por mantener la privacidad de estos aspectos mientras la acompaña en este proceso.

Tampoco se ha establecido públicamente qué ocurrió durante los más de dos años en los que Arleth permaneció fuera del contacto de sus familiares, ni cómo llegó desde Barranquilla hasta Bogotá.

La prioridad de Leida Castillo está ahora en acompañar a su hija después del reencuentro.

La búsqueda de la docente que terminó después de más de dos años

Arleth Carolina Álvarez Castillo desapareció el 22 de octubre de 2024, después de salir de su vivienda en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

La docente, magíster en Educación, trabajaba en la Institución Educativa Cobateco, en el municipio de Sabanagrande, Atlántico. Durante el tiempo que permaneció desaparecida, sus familiares adelantaron campañas en redes sociales, recorridos por diferentes municipios y gestiones para intentar establecer su paradero.

Una de las jornadas más recordadas ocurrió en febrero de 2026, durante la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, en el Carnaval de Barranquilla. Allí, Leida recorrió el evento con un cartel que tenía la fotografía de su hija y pidió ayuda para encontrarla.

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