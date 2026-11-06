Después de más de dos años de angustia, una madre recibió la noticia que tanto esperaba: su hija, desaparecida desde octubre de 2024, apareció con vida en Bogotá. Se trata de Arleth Carolina Álvarez Castillo, una docente barranquillera cuyo caso llevó a su familia a recorrer diferentes lugares del Caribe colombiano para encontrarla.

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La confirmación llegó por cuenta de Leida, su madre, quien expresó su emoción con una frase que puso fin a meses de incertidumbre: “Apareció, estoy con ella”. La mujer fue localizada mientras deambulaba por las calles de la capital del país. Sin embargo, todavía no se conocen detalles sobre las condiciones en las que fue encontrada ni sobre lo que ocurrió durante el tiempo que permaneció desaparecida.

El hallazgo llevó a su madre a desplazarse hasta Bogotá para acompañarla y avanzar en los trámites necesarios para su regreso. La Alcaldía de Malambo apoyó el traslado de Leida con los tiquetes aéreos. “La alcaldesa me regaló los pasajes de avión para venir a Bogotá”, contó la mujer.

Una búsqueda que no se detuvo

Arleth Carolina desapareció el 22 de octubre de 2024, luego de salir de su vivienda en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla. Desde ese momento, sus familiares y allegados emprendieron una búsqueda que incluyó campañas en redes sociales, recorridos por municipios del Caribe y llamados a las autoridades.

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La mujer es magíster en Educación y trabajaba como docente en la Institución Educativa Cobateco, en Sabanagrande. Su desaparición mantuvo a sus seres queridos en una constante incertidumbre, mientras su madre insistía en que no dejaría de buscarla hasta conocer su paradero.

Uno de los momentos más recordados de esa lucha ocurrió durante la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, en el Carnaval de Barranquilla de 2026. Allí, Leida recorrió la celebración con un cartel que llevaba la fotografía de su hija y preguntaba a los asistentes si alguien sabía dónde estaba.

En aquella ocasión, la madre manifestó que no tenía noticias de Arleth: “No he sabido nada de ella, no he tenido una llamada, una luz verde para saber que está bien”.

Ahora, con el hallazgo en Bogotá, la familia enfrenta una nueva etapa. Los detalles sobre el estado de salud de la docente y las circunstancias de su desaparición permanecen bajo reserva. Por el momento, la prioridad de sus seres queridos es acompañarla y concretar su regreso a casa.

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