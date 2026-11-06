Por: El Espectador

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La angustiosa espera de Leida Castillo concluyó de la mejor manera posible tras una búsqueda que se extendió por más de dos años. Esta semana, en Bogotá, Castillo logró reencontrarse con su hija, Arleth Carolina Álvarez Castillo, quien fue reportada como desaparecida en Barranquilla después de perder contacto con su familia en octubre de 2024. Según información proporcionada por el medio local Impacto News, fue la propia madre quien confirmó el esperado hallazgo: "Apareció, estoy con ella". El anuncio trajo alivio no solo a los seres queridos de Álvarez, sino también a quienes siguieron el caso desde sus inicios.

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La familia informó que Álvarez Castillo fue hallada mientras se encontraba en las calles de Bogotá y que en este momento está recibiendo atención médica. Sin embargo, decidieron mantener en reserva tanto las circunstancias de su hallazgo como su estado de salud, señalando que la prioridad es su bienestar y privacidad. Hasta el momento, ni la Fiscalía General ni la Policía Nacional ni las autoridades distritales han pronunciado públicamente detalles sobre el operativo que permitió ubicar a la docente, ni han explicado lo que sucedió durante el periodo en que se desconocía su paradero.

Arleth Carolina Álvarez Castillo desapareció el 22 de octubre de 2024, después de salir de su apartamento en un conjunto residencial de Barranquilla. La docente de 35 años, con maestría en Educación, laboraba en el Colegio de Bachillerato Técnico Comercial de Sabanagrande, conocido como Cobateco. Aunque al inicio una circular de búsqueda marcó septiembre como la fecha de la desaparición, la familia aclaró que el último contacto ocurrió el 22 de octubre de ese año. Tras esta fecha, la familia desplegó durante este tiempo campañas en redes sociales y espacios públicos solicitando ayuda, sin éxito inmediato.

El caso tomó mayor fuerza mediática en febrero de 2026, cuando su madre recorrió el Carnaval de Barranquilla, específicamente la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, mostrando la fotografía de su hija y preguntando "¿La has visto?" a los asistentes, como relató Impacto News. Tras nueve meses de esta acción pública, finalmente la familia recibió la noticia de que la docente fue ubicada en Bogotá. La Alcaldía de Malambo apoyó a la familia con el desplazamiento a la capital, donde la madre y la hija se reencontraron y, por ahora, inician las gestiones necesarias antes de planear su regreso al Caribe colombiano.

Hasta ahora, se desconoce en qué parte de Bogotá fue encontrada Álvarez, los pormenores de su situación durante todo el tiempo que estuvo desaparecida y si participaron terceros en el hecho. Tampoco se conoce información pública sobre investigaciones judiciales asociadas al caso, pues la familia y las autoridades han decidido mantener los detalles en reserva mientras se esclarecen las circunstancias y la docente se recupera.

Ante casos de desaparición, la Fiscalía General recuerda que cualquier persona puede reportar a una persona desaparecida de inmediato. El trámite puede hacerse en una Unidad de Reacción Inmediata (URI), estación de Policía, sede de la Fiscalía o a través de sus canales virtuales. Además, el Instituto Nacional de Medicina Legal actualiza mensualmente la información en el Sistema de Registro Nacional de Desaparecidos (SIRDEC), un recurso fundamental para las familias y autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue encontrada la docente desaparecida Arleth Carolina Álvarez Castillo?

La docente Arleth Carolina Álvarez Castillo fue encontrada en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la familia no ha informado el sector específico donde se produjo el hallazgo ni detalles sobre las circunstancias exactas, y las autoridades no han emitido aún pronunciamientos públicos sobre el operativo o el proceso de ubicación.

¿Cómo se puede reportar la desaparición de una persona en Colombia?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, no existe un plazo mínimo para activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente ante la desaparición de una persona en Colombia. Los familiares o allegados pueden acudir inmediatamente a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), estación de Policía, sede de la Fiscalía o utilizar los canales virtuales. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Medicina Legal gestiona el Registro Nacional de Desaparecidos, SIRDEC, para reportar y consultar estos casos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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