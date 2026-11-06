La inseguridad tiene en alerta a los habitantes de un edificio de Chapinero, en Bogotá, donde dos hombres quedaron grabados mientras intentaban ingresar a la propiedad para, al parecer, cometer un robo. El episodio ocurrió el 5 de noviembre y se suma a otros hechos delictivos reportados en el sector.

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De acuerdo con El Tiempo, hacia las 7:30 de la noche, los sujetos, vestidos completamente de negro y hablando por teléfono, atravesaron la reja exterior y llegaron hasta la recepción del edificio Parque La Salle. Para entrar, utilizaron una varilla con la que forzaron el mecanismo de la puerta principal. Sin embargo, permanecieron poco tiempo en el lugar, pues una residente escuchó ruidos y encendió las luces, situación que los hizo escapar.

En las grabaciones de seguridad se observa cómo uno de los hombres permanece vigilando mientras el otro busca algún acceso por los pasillos. Ambos regresan cuando notan que la vecina se acerca.

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Intentaron entrar a robar a un edificio en Chapinero que reemplazó a sus vigilantes por seguridad inteligente El hecho ocurrió sobre las 7:00 p. m. del jueves 5 de noviembre, cuando dos hombres forzaron la puerta del edificio Parque La Salle. Desde julio, la residencia ha registrado otros intentos de hurto, luego de que se implementara un sistema de seguridad inteligente en lugar de vigilancia presencial. #Bogotá #Chapinero #Seguridad #Inseguridad #Hurto

@Uinvestigativa — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 6, 2026

Lo que más preocupa a los habitantes es que este no sería un episodio aislado. Según el diario, desde julio, cuando varios propietarios y administradores decidieron reemplazar a los vigilantes de la cuadra por cámaras, puertas y sensores inteligentes, se han registrado al menos otros tres intentos de hurto.

Uno de los antecedentes ocurrió el 21 de agosto, cuando varios delincuentes ingresaron a un apartamento del primer piso y se llevaron joyas, celulares, computadores y dinero. La víctima contó al periódico: “Entraron por la terraza mientras estaba de viaje con mi esposo”.

La misma mujer descubrió a los sospechosos del 5 de noviembre y cuestionó el funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Las cámaras están activas las 24 horas, pero nadie las monitorea permanentemente.

Además, expresó su preocupación porque la alarma no se activó pese a que los hombres forzaron la entrada. “Eso es lo que menos me deja tranquila”, afirmó, luego de conocer que los delincuentes habrían retirado con facilidad el imán de la puerta.

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