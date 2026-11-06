Por: Portal Bogotá

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El próximo viernes 13 de noviembre, los museos de Bogotá se preparan para convertirse en el escenario principal de actividades culturales y educativas diversas, en el marco de la VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, en esta edición, Maloka Bogotá tendrá un protagonismo especial con una agenda dirigida a públicos de todas las edades, impulsando el lema “El poder de los museos: museos uniendo un mundo dividido”. Este evento destaca por la alianza entre Maloka y Mutibo, el Museo Virtual de Títeres de Bogotá, que promete una experiencia participativa y gratuita para los visitantes.

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La programación propuesta por Maloka incluye recorridos temáticos acerca de la evolución y los ecosistemas, permitiéndole a usted explorar, a través de la ciencia y la divulgación, distintos aspectos del mundo natural y su historia. Además, el Cine Domo de Maloka proyectará ‘Tunka en el reino de las aves’, una pieza audiovisual que añade valor educativo y de entretenimiento a la velada. Dentro de las actividades, sobresale la visita mediada a la sala ‘Javier Villafañe’ de Mutibo, donde títeres en vivo acompañarán a quienes decidan sumarse a esta noche especial.

La cita es el 13 de noviembre, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., en las instalaciones de Maloka, con ingreso libre hasta completar el aforo —el último ingreso será a las 7:00 p. m.—. Para mantener al público informado sobre la disponibilidad, el reporte de aforo se hará en tiempo real a través de las redes sociales de Maloka, lo que permite a usted y a su familia planificar la visita. Entre las experiencias incluidas están las carreras de observación por las diferentes salas del museo y funciones en el Cine Domo, consolidando una programación variada y de acceso gratuito.

Como invitado especial, Mutibo presenta la exposición “Javier Villafañe: una mirada a los títeres de Suramérica” en la Sala Digital, una oportunidad para conocer la historia y el significado de este arte en la región. Así, la Noche de Museos de Bogotá se configura como un encuentro entre la ciencia, el arte y la tecnología, promoviendo espacios culturales de acceso libre y participativo para la ciudadanía. La directora de experiencias de Maloka, Sigirid Falla, ofrece más información sobre esta cuarta edición a través de un video divulgado por las autoridades culturales de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades gratuitas disponibles en la Noche de Museos en Maloka Bogotá?

Durante la Noche de Museos, Maloka Bogotá ofrece recorridos sobre evolución y ecosistemas, proyecciones en su Cine Domo con películas como ‘Tunka en el reino de las aves’, visitas mediadas a la sala ‘Javier Villafañe’ del Museo Virtual Mutibo con presentación de títeres en vivo, carreras de observación por las salas y acceso a la exposición digital dedicada a los títeres de Suramérica. Todas estas actividades son de acceso gratuito hasta completar aforo.

¿Qué es el Museo Virtual de Títeres de Bogotá, Mutibo, y cuál será su aporte en la Noche de Museos?

El Museo Virtual de Títeres de Bogotá, conocido como Mutibo, es una institución cultural dedicada a la promoción y exposición del arte de los títeres. Para la Noche de Museos, Mutibo contribuye con la exhibición “Javier Villafañe: una mirada a los títeres de Suramérica” y presentaciones de títeres en vivo dentro de la sala digital, enriqueciendo la experiencia de los asistentes y mostrando la relevancia de esta expresión artística en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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