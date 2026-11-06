Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa apostando por la formación digital y la inclusión tecnológica con el lanzamiento de ‘IAn’, un guía digital que busca acercar el conocimiento en tecnología a toda la ciudadanía, según información difundida por la Alcaldía de Bogotá. Este recurso se enmarca dentro de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la cual busca facilitar el acceso a programas gratuitos y certificados enfocados en el fortalecimiento de habilidades digitales necesarias para la educación, el empleo y el emprendimiento. De acuerdo con la información divulgada por la Oficina Consejería Distrital de TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), ‘IAn’ ha sido concebido como un influenciador digital con un claro propósito social: orientar a las personas en el mundo de la tecnología sin recurrir a tecnicismos o explicaciones complejas.

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La función principal de ‘IAn’ será guiar a quienes desean aprender sobre tecnología, señalando dónde encontrar cursos gratuitos, cuáles son las competencias digitales actuales más demandadas por las empresas, cómo acceder a credenciales reconocidas y, especialmente, resaltando la relevancia creciente de la inteligencia artificial en la vida y en el trabajo diario. Según los datos suministrados por la misma oficina, este asistente virtual compartirá información práctica a través de videos, publicaciones en redes sociales y guías paso a paso, permitiendo que cualquier persona pueda beneficiarse del contenido para impulsar su perfil profesional o adentrarse en el mundo digital desde cero.

El desarrollo de ‘IAn’ está fundamentado en información proveniente de fuentes como el Observatorio de Talento Digital, entidades del Distrito, instituciones académicas y organizaciones del sector privado. Toda esta red de apoyo permite que el contenido sea relevante y ajustado a las necesidades actuales del mercado. Además, su presencia en plataformas como YouTube y distintas redes sociales facilita el acceso a videos cortos y explicativos sobre inteligencia artificial, programas formativos gratuitos, credenciales digitales y las tendencias tecnológicas que marcan la pauta en el sector laboral.

La iniciativa está diseñada para que cualquier persona, sin importar su edad o experiencia, encuentre material formativo acorde a su situación. Además, a través de ‘IAn’, los ciudadanos podrán despejar dudas recurrentes como dónde encontrar cursos gratuitos de inteligencia artificial, qué habilidades buscan las empresas, cómo certificarse, qué rutas de aprendizaje pueden mejorar su proyección laboral o cómo empezar en el mundo de la tecnología sin conocimientos previos. La invitación final es a seguir los canales oficiales de ‘IAn’ y aprovechar todas las oportunidades de formación gratuita que impulsa Bogotá Capital Digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el guía digital ‘IAn’ y cómo ayuda a la ciudadanía de Bogotá?

‘IAn’ es un guía digital creado por la Oficina Consejería Distrital de TIC y difundido por la Alcaldía de Bogotá, con el objetivo de acercar la formación tecnológica a los bogotanos. Este asistente virtual orienta a las personas sobre dónde y cómo acceder a cursos gratuitos, qué habilidades digitales son relevantes en la actualidad y cómo aprovechar la inteligencia artificial, todo a través de contenidos sencillos, videos y redes sociales.

¿Cómo encontrar cursos gratuitos de inteligencia artificial y habilidades digitales en Bogotá?

De acuerdo con la información compartida en los canales oficiales de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, siguiendo a ‘IAn’ en redes sociales y plataformas como YouTube, cualquier persona puede descubrir rutas de aprendizaje, cursos gratuitos y credenciales digitales en áreas como inteligencia artificial y competencias tecnológicas. El contenido proporcionado por ‘IAn’ proviene de fuentes confiables del Observatorio de Talento Digital y aliados académicos y privados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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