Por: Portal Bogotá

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El programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' mantiene su esfuerzo por salvaguardar el uso adecuado del espacio público bajo parámetros estrictos de seguridad y salubridad. De acuerdo con la información recogida por el portal oficial de Bogotá, en los alrededores de la autopista Sur, específicamente en la localidad de Kennedy, el panorama era alarmante: carnes expuestas en puestos ambulantes, barriles con restos animales y charcos de sangre formaban parte del entorno de los frigoríficos de la zona, mientras alimentos permanecían sin los cuidados mínimos de almacenamiento requeridos para su comercialización.

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En esta área, vendedores informales ofrecían al público productos como carnes y embutidos, que se encontraban al aire libre y cerca del tráfico vehicular. Esto evidenció una clara carencia de condiciones sanitarias, tal como lo estableció la verificación realizada por el Distrito. En reacción, las autoridades, junto con la Fuerza Pública, desarrollaron un operativo de inspección, vigilancia y control para recuperar el espacio público y asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias.

El operativo inició a las 4:30 de la mañana, con la presencia de más de 100 funcionarios de distintas entidades y miembros de la Policía de Bogotá, quienes coordinaron la intervención partiendo desde la Estación de Policía de Tunjuelito. El enfoque principal se dio entre las calles 62A y 62F, donde la Secretaría Distrital de Salud revisó los diferentes puestos de venta: allí encontraron mesas de acero y vitrinas con trozos de carne, vísceras y embutidos sin ningún tipo de protección sanitaria.

Durante las inspecciones, se decomisaron y desnaturalizaron alimentos que, tras la revisión, resultaron expuestos a la contaminación ambiental, sin garantías de conservación. En tres contenedores inspeccionados, se hallaron alacenas y neveras en condiciones antihigiénicas, donde se almacenaban pescado y carnes en avanzado estado de descomposición, todo sin respetar la cadena de frío. En total, la Secretaría Distrital de Salud desnaturalizó 700 kilogramos de productos, entre los que se encontraban carne, pescado, vísceras, arepas, chorizos, jamón y queso.

Mientras tanto, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto a la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), retiró carros de comidas rápidas, cilindros de gas, ollas, vitrinas y otros elementos ocupando la vía pública. Gracias a este esfuerzo, se recuperaron 2.400 metros cuadrados de espacio público en Kennedy.

De acuerdo con el Distrito, estas acciones buscan reforzar la vigilancia sanitaria y evitar riesgos para la ciudadanía, mediante acciones articuladas entre diferentes entidades distritales y la Fuerza Pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos alimentos se desnaturalizaron en el operativo de Kennedy?

Según la Secretaría Distrital de Salud, durante el operativo desarrollado en Kennedy se desnaturalizaron 700 kilogramos de alimentos. Entre estos productos decomisados se encontraban carnes, vísceras, pescado, arepas, chorizos, jamón y queso, todos en condiciones no aptas para el consumo humano debido a su exposición a contaminación y falta de almacenamiento adecuado.

¿Qué significan los términos ‘desnaturalizar alimentos’ y ‘espacio público’ en el contexto del operativo?

En este contexto, 'desnaturalizar alimentos' se refiere al proceso de inutilizar los productos decomisados para evitar su consumo, ya que se encontraban en condiciones que representaban un riesgo sanitario. Por su parte, 'espacio público' hace referencia a las áreas de la ciudad que están destinadas al libre tránsito o uso comunitario, y que en este caso estaban siendo ocupadas de manera irregular por puestos de venta y elementos de comercio informal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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