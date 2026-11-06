Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El pronóstico del clima para Bogotá emitido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) resulta fundamental para que usted pueda planear sus actividades diarias y evitar inconvenientes causados por cambios inesperados en el clima. De acuerdo con el reporte oficial publicado para el sábado 7 de noviembre de 2026, la ciudad experimentará condiciones secas durante la madrugada, acompañadas de cielo mayormente nublado. Esto significa que la posibilidad de lluvias en las primeras horas del día es baja, por lo que los transeúntes y conductores pueden desplazarse de manera segura, siempre y cuando sigan atentos a la evolución del clima durante el resto del día, información que también puede ser consultada a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB).

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El IDIGER, como autoridad encargada de supervisar los riesgos y el cambio climático en la capital, recomienda consultar de manera constante sus boletines, disponibles en sus plataformas oficiales. Además, el Sistema Alerta Bogotá permite a los ciudadanos monitorear en tiempo real el estado del clima en el Distrito, lo que facilita tomar decisiones rápidas y bien informadas respecto a sus desplazamientos o actividades al aire libre. Esta plataforma en línea se ha convertido en una herramienta esencial, especialmente en temporadas donde la inestabilidad climática puede sorprender a los habitantes.

Para quienes buscan información específica sobre precipitaciones, la página Mapas Bogotá ofrece un servicio sencillo para consultar el pronóstico de lluvias. De acuerdo con las instrucciones oficiales, solo se debe ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar el icono de mapa, buscar la opción "Tipos de mapa", luego ir a "Otros mapas" y seleccionar "Lluvias". Posteriormente, usted puede digitar en el buscador la dirección de interés y así visualizar si en ese punto específico está lloviendo o no. Este paso a paso facilita que cualquier persona, desde su celular, tablet o computador, tenga acceso rápido y detallado al estado del tiempo en cualquier zona de la ciudad.

El IDIGER y el Sistema Alerta Bogotá continúan incentivando la cultura de la prevención. Ante cualquier cambio inesperado en el clima, consultar estas fuentes reconocidas es una recomendación fundamental para cuidar la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando Mapas Bogotá?

Para revisar el pronóstico de lluvias en Bogotá, usted puede ingresar a la página mapas.bogota.gov.co y seguir el menú hasta "Otros mapas", donde encontrará la opción "Lluvias". Allí, solo debe escribir la dirección de interés en el buscador y Mapas Bogotá le mostrará si en ese sitio está lloviendo en tiempo real, permitiendo tomar mejores decisiones para su jornada.

¿Qué es el IDIGER y cuál es su función en Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es la entidad encargada de emitir reportes oficiales sobre el clima y gestionar la prevención y atención de riesgos en la ciudad. De acuerdo con la información oficial, su labor es fundamental para mantener informados a los bogotanos y permitir una mejor planeación ante posibles eventos climáticos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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