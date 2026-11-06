Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) ha anunciado una nueva actividad gratuita de yoga dirigida a toda la ciudadanía bogotana, como parte de la iniciativa llamada “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Según la información difundida por la SDCRD, el evento tendrá lugar el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 No.10-69. La clase se realizará específicamente en el salón del gimnasio, situado en el sexto piso del centro, y se desarrollará en horario de 9:00 a 10:00 a. m. La entrada es libre hasta que se llene el aforo disponible, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar el cupo.

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El enfoque de la clase es el bienestar físico y emocional, integrando prácticas que combinan la respiración, el movimiento y la autoconciencia. La organización de esta actividad reconoce al cuerpo consciente como un eje fundamental para la transformación cultural, una visión que la SDCRD ha promovido consistentemente en sus distintos programas. De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, estas clases buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fomentando el autocuidado tanto físico como mental, y posicionando la actividad física como una herramienta clave para el bienestar.

El CEFE Chapinero no solo es el escenario de esta jornada de yoga, sino que también sigue consolidándose como un espacio cultural y recreativo al servicio de la comunidad, con diversas programaciones orientadas a distintos públicos. La SDCRD enfatiza la importancia de abrir actividades al público general para garantizar el acceso democrático a propuestas educativas y recreativas, especialmente en entornos urbanos donde el autocuidado y el bienestar pueden verse afectados por el ritmo de vida.

Además, la promoción de estas actividades responde a la misión de la SDCRD de contribuir a la transformación social y cultural de Bogotá, facilitando lugares de encuentro donde las personas puedan recargar energía, cuidar su salud integral y fortalecer los lazos comunitarios. Este evento se une a otras iniciativas que, de acuerdo con la programación oficial, buscan integrar a los habitantes de la ciudad en ambientes saludables, creativos y participativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se llevará a cabo la clase gratuita de yoga organizada por la SDCRD en Bogotá?

La clase de yoga gratuita será en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, específicamente en el salón del gimnasio ubicado en el sexto piso, según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Por qué el yoga es visto como una herramienta para la transformación cultural según la SDCRD?

De acuerdo con la SDCRD, el yoga integra respiración, movimiento y autoconciencia, posicionando al cuerpo consciente como un eje de la transformación cultural. Esta práctica busca mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar físico y emocional de la ciudadanía, alineándose con la misión de transformar y fortalecer el tejido social en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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