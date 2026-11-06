Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá siempre ha sido una de las principales preocupaciones para quienes transitan diariamente entre la capital y sus municipios vecinos. En ese contexto, la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ sigue impulsando acciones para facilitar los desplazamientos, especialmente de quienes ingresan a la ciudad desde la sabana de occidente. Un ejemplo concreto de estos esfuerzos es el piloto de ingreso reversible por la avenida La Esperanza, que viene mostrando resultados alentadores desde su implementación.

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Según datos publicados por la Alcaldía de Bogotá, durante las primeras cuatro semanas de este piloto, los tiempos de desplazamiento de occidente a oriente, en la zona entre el río Bogotá y la calle 26 (avenida El Dorado) con carrera 103, bajaron en promedio un 53,7 %. Este descenso se traduce en una reducción cercana a los 29 minutos en los tiempos de ingreso. La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, destacó que estos resultados son producto de una articulación efectiva entre la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera, instituciones que decidieron extender la medida hasta la primera semana de diciembre de 2026 para consolidar los beneficios y ajustar detalles que mejoren aún más la movilidad de la zona.

Las mejoras no solo se evidencian en los tiempos, sino también en las velocidades promedio. Las mediciones oficiales muestran que, en la calle 13, entre el río Bogotá y la carrera 123, se incrementó la velocidad de 7,58 km/h a 16,09 km/h, mientras que entre la carrera 128 – avenida La Esperanza – carrera 103, el aumento fue de 14,34 km/h a 21,76 km/h. Datos de la ARM resaltan además que durante las horas de mayor tráfico, el ingreso a Bogotá desde Mosquera sobre la calle 13 pasó de tardar 32 minutos a 17 minutos en promedio.

Alrededor de 11.400 personas utilizan cada día el tramo habilitado por el piloto, y unas 12.300 adicionales que siguen por la calle 13 también se benefician de mejores condiciones de flujo vehicular. Las entidades mantienen el acompañamiento de personal en vía y la señalización adecuada para orientar a los conductores durante la vigencia de la medida.

En la práctica, esta estrategia consiste en habilitar un sentido reversible por la avenida La Esperanza, entre las 5:30 y las 9:30 de la mañana, de lunes a viernes, permitiendo así una mayor capacidad para quienes llegan a la ciudad en horas pico. Los ajustes logísticos incluyen cambios en los retornos vehiculares, buscando optimizar las rutas para salir y entrar a Bogotá de forma más fluida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el piloto de ingreso reversible en la avenida La Esperanza de Bogotá?

El piloto consiste en habilitar un carril reversible en la avenida La Esperanza, permitiendo el flujo vehicular de occidente a oriente entre las 5:30 y las 9:30 de la mañana de lunes a viernes. La estrategia busca descongestionar la entrada por la calle 13 y ha implicado ajustes en retornos y rutas, como la eliminación de algunos retornos para vehículos particulares y la destinación exclusiva de otros para rutas intermunicipales, además del acompañamiento de personal en vía y señalización constante.

¿Cuántos usuarios se benefician del piloto de movilidad en la entrada occidental de Bogotá?

De acuerdo con las mediciones oficiales compartidas por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y la Agencia Regional de Movilidad, el piloto beneficia a cerca de 11.400 usuarios diarios en el tramo habilitado, además de unos 12.300 más que transitan por la calle 13, quienes experimentan también una mayor fluidez en sus recorridos hacia la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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