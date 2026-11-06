Por: El Espectador

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Bogotá se ha posicionado como una referencia internacional en gastronomía, gracias a la vasta riqueza culinaria que la distingue. Recientemente, la capital colombiana fue galardonada como Mejor Mantel Internacional en los Premios Hotel & Mantel 2026 otorgados por la revista Condé Nast Traveler España. De acuerdo con esta publicación, Bogotá sobresalió entre diez destinos de renombre, como Nueva York, Dubái y Bangkok, gracias a su singular combinación de sabores tradicionales y modernas creaciones de su escena culinaria. Este reconocimiento se debe, sobre todo, a que en la ciudad la gastronomía se vuelve una verdadera razón para viajar, al conectar recetas ancestrales, propuestas innovadoras, una amplia variedad de productos locales y la energía de cientos de establecimientos dedicados al buen comer.

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Condé Nast Traveler España destacó la diversidad de ingredientes de origen colombiano presentes en Bogotá, como raíces andinas, distintas frutas tropicales, variedades autóctonas de maíz, hierbas propias y productos provenientes tanto del Caribe como del Pacífico. Además, el medio resaltó la labor de la nueva generación de cocineros locales que, sin perder de vista las tradiciones, desarrollan propuestas contemporáneas fundamentadas en el uso de dichos ingredientes. Esto ha permitido que la ciudad sea reconocida entre los mejores destinos gastronómicos del mundo y cuente, según la reseña, con más de 15.000 restaurantes donde es posible experimentar cocinas regionales, internacionales y de autor. Espacios como El Chato, Leo y Mesa Franca son ejemplos de locales que exploran y resignifican sabores colombianos con una mirada moderna.

Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá, valoró este reconocimiento internacional y recordó que, según la Investigación Viajeros en Bogotá 2025 del Observatorio de Turismo, la oferta gastronómica ocupa un papel central entre las actividades más realizadas por turistas, tanto internacionales (59,3 %) como nacionales (31,2 %). Garzón resaltó la importancia del aporte de distintas regiones del país a la construcción de una cocina local y la creación de una escena culinaria en constante evolución.

Más allá de los restaurantes, Bogotá invita a conocer sus platos típicos, como el ajiaco santafereño, el tamal bogotano y la changua, y a recorrer plazas de mercado como La Concordia, La Perseverancia y Paloquemao para descubrir la diversidad de ingredientes nacionales. También es posible seguir distintas rutas gastronómicas promovidas por el Instituto Distrital de Turismo, que acercan a locales y visitantes a la historia, productos y saberes que definen el carácter culinario de la ciudad.

¿Cuáles son los restaurantes y platos más representativos de la gastronomía de Bogotá?

Bogotá destaca por su amplia gama de restaurantes, desde los tradicionales que ofrecen el ajiaco santafereño, el tamal bogotano y la changua, hasta cocinas de autor como El Chato, Leo y Mesa Franca. Además, en sectores como Chapinero, la Zona G, Zona T y Usaquén se concentran locales con propuestas contemporáneas basadas en la diversidad de ingredientes colombianos.

¿Qué son las rutas gastronómicas del Instituto Distrital de Turismo y cómo se pueden aprovechar en Bogotá?

Las rutas gastronómicas del Instituto Distrital de Turismo (IDT) son recorridos diseñados para explorar la cocina de la ciudad, sus ingredientes emblemáticos y bebidas tradicionales como la chicha, el café y el cacao. Estas rutas permiten conocer la historia culinaria de Bogotá y acercarse a preparaciones, sectores y productos representativos de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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