Encontrar productos útiles a precios competitivos puede hacer la diferencia al momento de comprar por internet. Esta semana, la selección reúne tres artículos que responden a necesidades diferentes: un accesorio para fortalecer el entrenamiento en casa, una cubierta para proteger la motocicleta de las condiciones climáticas y una licuadora portátil para preparar bebidas en cualquier lugar.

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Las alternativas tienen precios publicados desde los $ 48.247 y llegan hasta los $ 128.713. Además de sus diferencias de uso, cada una cuenta con características que pueden resultar interesantes para quienes buscan equipar su hogar, cuidar su vehículo o complementar una rutina deportiva.

Licuadora portátil Ninja: 43 % de descuento para preparar batidos

Uno de los productos destacados de la semana es la licuadora portátil Ninja Blast, una alternativa para quienes acostumbran preparar smoothies, batidos de proteína o bebidas con frutas y quieren hacerlo sin depender de un electrodoméstico tradicional.

El modelo Ninja Blast tiene un precio publicado de $ 128.713, con un descuento del 43 %. Su principal atractivo está en el funcionamiento inalámbrico, que permite utilizarla en espacios como la casa, la oficina o el gimnasio.

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Entre sus características se encuentra un recipiente con capacidad de 532 mililitros, que también funciona como vaso para beber. Cuenta con cuchillas BlastBlade de acero inoxidable, una tapa para sorbos y un asa que facilita su transporte.

Otro aspecto interesante es su sistema de carga USB-C, que permite recargar la base del motor. Además, el recipiente y la tapa están fabricados con materiales libres de BPA y son aptos para lavavajillas, según las especificaciones comerciales.

El equipo también incorpora una función de autolimpieza: basta con agregar agua y una gota de jabón para realizar un ciclo de mezcla de 30 segundos.

¿A quién le puede servir? A personas que entrenan en el gimnasio, practican running o simplemente quieren preparar bebidas individuales durante su jornada sin ocupar demasiado espacio con una licuadora convencional.

Tabla push up: una alternativa para entrenar en casa por menos de $ 80.000

Para quienes quieren complementar sus ejercicios de fuerza sin comprar máquinas de gran tamaño, una tabla de flexiones puede ser un accesorio interesante.

Este gimnasio multifuncional tiene un precio publicado de $ 77.547, con un descuento del 8 %. Su diseño plegable y peso aproximado de 1,8 kilogramos permiten guardarlo con facilidad o transportarlo a diferentes espacios.

Su característica principal es un sistema de agarres ajustables identificados por colores, pensado para orientar las flexiones hacia distintos grupos musculares: rojo para pecho, azul para hombros, amarillo para tríceps y verde para espalda.

La estructura está fabricada en plástico ABS e incorpora empuñaduras con recubrimiento de goma y almohadillas antideslizantes en la parte inferior. También incluye bandas de resistencia, que amplían las posibilidades de ejercicios para complementar las rutinas.

De acuerdo con la descripción comercial, el equipo tiene una capacidad de carga anunciada de hasta 660 libras. Sin embargo, es importante mantener una técnica adecuada y ajustar la intensidad de los movimientos al nivel físico de cada persona.

¿A quién le puede servir? A quienes están comenzando a entrenar en casa, quieren variar sus flexiones o necesitan un implemento compacto para trabajar la parte superior del cuerpo sin destinar demasiado espacio.

Lona para motocicleta: protección contra el sol y la lluvia por menos de $ 50.000

Los motociclistas que deben dejar su vehículo estacionado en espacios descubiertos pueden encontrar en una funda protectora una alternativa para reducir su exposición a la lluvia, el polvo y la radiación solar.

Esta lona para motocicleta tiene un precio publicado de $ 48.247 y está confeccionada en tela Oxford 210D. Según la descripción del vendedor, cuenta con características impermeables y protección frente a los rayos UV.

Su diseño incorpora bandas elásticas y hebillas en la parte inferior para ayudar a mantener la cubierta ajustada cuando hay viento. También dispone de orificios para utilizar un candado compatible y evitar que la funda se desplace o sea retirada fácilmente.

Otro de sus atributos es que puede plegarse para guardarla cuando no se utiliza. El fabricante anuncia compatibilidad con diferentes tipos de motocicletas y scooters, aunque es importante revisar las dimensiones antes de comprarla para comprobar que se ajuste al vehículo.

¿A quién le puede servir? A conductores que no cuentan con parqueadero cubierto o que necesitan una cubierta para proteger su motocicleta cuando permanece estacionada en exteriores.

Tres alternativas para diferentes necesidades

Esta selección semanal reúne productos que pueden tener utilidad en distintos momentos de la vida cotidiana. La licuadora Ninja sobresale por su descuento del 43 % y su formato portátil; la tabla push up ofrece una alternativa para complementar el ejercicio en casa, mientras que la lona para motocicleta representa una compra de menor presupuesto para quienes buscan cubrir su vehículo.

Antes de elegir, conviene revisar las características de cada artículo, las condiciones de compra y el precio disponible al momento de realizar el pedido, pues las ofertas pueden cambiar.

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