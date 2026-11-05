Por: Noticiero 90 minutos

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La Dirección General Marítima (DIMAR), apoyada por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), lanzó una alerta dirigida a las poblaciones costeras por un aumento inusual en el nivel del mar, que podrá percibirse entre el 6 y el 15 de noviembre de 2026, según la información oficial emitida desde San Andrés de Tumaco. Las zonas bajo mayor vigilancia son los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca; allí se solicita máxima atención de las autoridades, gremios marítimos, medios de comunicación y ciudadanía.

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Este episodio oceanográfico, que afectará distintas regiones del litoral pacífico colombiano, se origina, de acuerdo con DIMAR, en la combinación de un fenómeno astronómico periódico conocido como “marea de sizigia” o “puja”, un término que describe un aumento considerable en las mareas altas y bajas debido a la fase de luna nueva. Esto significa que el mar sufre una oscilación más pronunciada, lo cual produce riesgos adicionales de inundaciones costeras, sobre todo en puntos vulnerables como Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco. Según los reportes, estas mareas estarán acompañadas de un incremento en la velocidad de las corrientes marinas, generando retos considerables para la navegación y la seguridad de las poblaciones ribereñas.

La situación se agrava por la consolidación del fenómeno de “El Niño”, un evento climatológico que, según el informe, podría elevar los niveles del mar hasta en 12 centímetros más de lo esperado normalmente. El punto crítico de este aumento se alcanzará el lunes 9 de noviembre de 2026, cuando el CCCP proyecta los valores máximos de la marea en toda la cuenca pacífica. Los pronósticos detallan que, por ejemplo, en Buenaventura se espera una pleamar (máximo nivel de marea alta) de 4,51 metros a las 3:52 AM, disminuyendo a 0,75 metros cerca de las 9:45 AM; en Bahía Solano, el pico será de 3,75 metros; y en Tumaco, de 3,63 metros, en los mismos horarios.

Estas condiciones no solo afectan a los residentes, sino también a la navegación de embarcaciones menores, las actividades de pesca artesanal y las iniciativas turísticas en zonas de playa, por lo que DIMAR ha hecho un llamado urgente a seguir los protocolos de seguridad y a extremar las acciones de prevención para proteger la vida humana en el mar. Las autoridades continuarán informando a través de medios oficiales sobre cualquier novedad relevante durante el fenómeno.

¿Qué es la marea de sizigia y por qué afecta el Pacífico colombiano?

La marea de sizigia hace referencia a un fenómeno astronómico que ocurre durante la luna nueva, cuando las fuerzas gravitacionales del Sol y la Luna se suman, causando un aumento más marcado en las mareas altas y bajas. De acuerdo con la DIMAR y el CCCP, este evento periódico provoca notorias fluctuaciones del nivel del mar en la costa pacífica, elevando el riesgo de inundaciones en sectores vulnerables.

¿Cuáles son las recomendaciones de DIMAR ante la alerta por el ascenso del nivel del mar?

DIMAR insta a autoridades locales, comunidades, portuarios, marinas, comerciantes y turistas a reforzar las medidas de prevención y acatar los protocolos de las entidades de control. La recomendación principal es estar atentos a la información oficial dada por los canales de DIMAR y extremar el cuidado en navegación, pesca y turismo de playa durante los días críticos del fenómeno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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