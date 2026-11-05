Incorporar jugos y batidos a la rutina puede ser una manera práctica de aprovechar frutas y verduras en diferentes preparaciones. Sin embargo, no todos los electrodomésticos funcionan de la misma manera: mientras una licuadora procesa los ingredientes completos, un extractor separa el jugo de buena parte de la pulpa.

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Por eso, antes de elegir uno, conviene tener claro qué tipo de bebidas se quieren preparar. Si la idea es hacer smoothies espesos, mezclar frutas congeladas o triturar otros ingredientes, una licuadora puede ser la opción más versátil. En cambio, para obtener jugos con una textura más líquida, un extractor de prensado en frío cumple una función diferente.

En Amazon encontramos tres alternativas para distintas necesidades de la cocina: una licuadora de vaso NutriBullet, una batidora de inmersión con accesorios y un extractor de jugos Godspeeds.

1. NutriBullet SmartSense: licuadora de vaso de 1.400 vatios

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Para quienes buscan preparar batidos, smoothies y mezclas de diferentes consistencias, la NutriBullet SmartSense es una alternativa de tamaño completo. Cuenta con un motor de 1.400 vatios, cinco velocidades manuales y un ciclo automático que ajusta el funcionamiento según la cantidad de ingredientes que detecta.

El equipo incluye una jarra de 64 onzas (aproximadamente 1,9 litros), además de vasos individuales de 32 y 24 onzas. Esto permite preparar una mezcla para varias personas o hacer una porción para llevar.

También puede utilizarse para procesar frutas congeladas, preparar purés, salsas y otras recetas. Es importante tener en cuenta que, al tratarse de una licuadora, procesa los ingredientes y conserva la pulpa en la preparación, a diferencia de un extractor tradicional.

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2. Turelar: batidora de inmersión 5 en 1

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La segunda alternativa tiene un formato diferente. Esta batidora de inmersión Turelar de 1.100 vatios está diseñada para mezclar y triturar ingredientes directamente en recipientes, por lo que puede resultar práctica para preparar porciones pequeñas sin tener que utilizar una licuadora de vaso.

El conjunto incluye el brazo de inmersión, un batidor de varillas, un espumador de leche, un vaso mezclador de 600 mililitros y un procesador de alimentos de 500 mililitros.

Entre sus usos están la preparación de batidos, mezclas, purés y sopas, además de tareas como batir huevos o espumar leche. No es un extractor de jugos ni sustituye a una licuadora de vaso para todas las preparaciones, pero puede ser útil para quienes buscan un electrodoméstico compacto y con varios accesorios.

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3. Godspeeds Smoothpress: extractor de jugos de prensado en frío

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Si lo que se busca es preparar jugos y separar el líquido de la pulpa, esta máquina de Godspeeds cumple una función distinta a las dos anteriores. Es un extractor de prensado en frío que utiliza un sistema de masticación lenta para procesar frutas y verduras.

Cuenta con un conducto de alimentación de 5,8 pulgadas, pensado para introducir piezas grandes de alimentos y reducir el tiempo de preparación. Su motor tiene una potencia máxima de 300 vatios y el equipo incluye un sistema para separar el jugo de la pulpa.

Según la descripción del fabricante, puede utilizarse con ingredientes como manzana, remolacha, zanahoria, apio, pepino, jengibre, pera y sandía. También incorpora función inversa, protección contra sobrecalentamiento y piezas desmontables para facilitar la limpieza.

Es una opción para quienes preparan jugos con frecuencia y prefieren una bebida con menos pulpa que la que se obtiene al utilizar una licuadora.

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4. Godspeeds Smoothpress: extractor de jugos de prensado en frío

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Si lo que se busca es preparar jugos y separar el líquido de la pulpa, esta máquina de Godspeeds cumple una función distinta a las tres anteriores. Es un extractor de prensado en frío que utiliza un sistema de masticación lenta para procesar frutas y verduras.

Cuenta con un conducto de alimentación de 5,8 pulgadas, pensado para introducir piezas grandes de alimentos y reducir el tiempo de preparación. Su motor tiene una potencia máxima de 300 vatios y el equipo incluye un sistema para separar el jugo de la pulpa.

Según la descripción del fabricante, puede utilizarse con ingredientes como manzana, remolacha, zanahoria, apio, pepino, jengibre, pera y sandía. También incorpora función inversa, protección contra sobrecalentamiento y piezas desmontables para facilitar la limpieza.

Es una opción para quienes preparan jugos con frecuencia y prefieren una bebida con menos pulpa que la que se obtiene al utilizar una licuadora.

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¿Qué conviene elegir: licuadora o extractor de jugos?

La elección depende principalmente de las preparaciones que se quieran hacer. Una licuadora como la NutriBullet permite procesar frutas y verduras completas, por lo que es adecuada para smoothies y batidos con una consistencia más espesa. La Ninja BlendBOSS cumple una función similar, pero está diseñada para preparar porciones individuales y llevarlas en el mismo vaso.

La batidora de inmersión es práctica para mezclar porciones pequeñas, preparar purés y realizar otras tareas de cocina. Por su parte, el extractor Godspeeds está diseñado específicamente para obtener jugo y separar buena parte de la pulpa.

Ninguno de estos aparatos reemplaza por completo a los otros, porque sus resultados y funciones son diferentes. Antes de comprar, también conviene revisar las dimensiones, los accesorios incluidos y las instrucciones de limpieza.

Si se adquieren desde Amazon Estados Unidos para utilizarlos en Colombia, es importante confirmar el voltaje, la frecuencia y el tipo de enchufe del modelo seleccionado.

Conocer estas diferencias ayuda a elegir un equipo que realmente se ajuste a las recetas que se preparan en casa y a evitar comprar un electrodoméstico que no responda al uso que se tenía en mente.

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