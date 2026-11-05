Dejar a un perro o un gato solo en casa durante varias horas puede generar dudas sobre lo que hace mientras sus dueños están fuera. Para quienes quieren vigilar a sus animales desde el trabajo o durante otras actividades, una cámara para mascotas puede ser una herramienta útil, pues permite observarlos desde el celular y, según el modelo, escuchar o hablarles a distancia.

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Sin embargo, antes de comprar uno de estos dispositivos es importante revisar sus funciones. No todas las cámaras ofrecen las mismas características y algunas incluyen herramientas que pueden representar un costo adicional.

¿Qué debe tener una buena cámara para mascotas?

Estas son seis características que conviene revisar antes de elegir una cámara para perros o gatos:

Buena calidad de imagen

La resolución permite determinar qué tan claros se verán los animales desde el celular. Los modelos HD y Full HD son opciones para considerar, aunque la calidad también depende de la iluminación y de la conexión a internet.

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Visión nocturna

Esta función permite observar qué sucede en casa cuando hay poca luz o las luces están apagadas. Es especialmente útil para quienes quieren vigilar a sus mascotas durante la noche.

Audio bidireccional

Las cámaras con micrófono y parlante permiten escuchar los sonidos del hogar y hablarles a los animales desde el celular. Para utilizar esta función, el dispositivo debe contar con audio bidireccional.

Detección de movimiento

Algunos equipos identifican actividad dentro de su campo de visión y envían notificaciones a la aplicación móvil. Así, los dueños pueden consultar qué ocurre en casa sin tener que mantener abierta la transmisión todo el tiempo.

Movimiento y seguimiento automático

Las cámaras con función Pan/Tilt permiten girar horizontal y verticalmente para ampliar el área de vigilancia. Algunos modelos también cuentan con seguimiento automático, que ajusta el encuadre cuando detecta movimiento.

Almacenamiento y conexión Wi-Fi

La mayoría de las cámaras para mascotas necesitan Wi-Fi para transmitir imágenes al celular cuando el usuario está fuera de casa. También es importante revisar si permiten guardar grabaciones en una tarjeta microSD o en la nube, pues esta última opción puede requerir una suscripción.

¿Sirve una cámara de seguridad para vigilar mascotas?

Sí. Una cámara de seguridad Wi-Fi también puede utilizarse para observar perros y gatos. Si cuenta con buena resolución, visión nocturna y acceso remoto desde una aplicación, puede cumplir esta función sin necesidad de comprar un dispositivo especializado.

La diferencia es que algunas cámaras diseñadas para mascotas incorporan herramientas adicionales, como audio bidireccional o dispensadores de comida.

¿Vale la pena comprar una cámara para mascotas?

Puede ser una buena alternativa para quienes pasan varias horas fuera de casa y quieren saber qué hacen sus animales durante ese tiempo. Antes de elegir, lo recomendable es comparar la calidad de imagen, las funciones de vigilancia, la compatibilidad con la red Wi-Fi y los posibles cobros por almacenamiento.

También conviene revisar la seguridad de la aplicación y la política de privacidad del fabricante, ya que estos dispositivos transmiten imágenes del interior del hogar.

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