Limpiar el piso todos los días se convierte en una tarea larga cuando hay que pasar la escoba, luego la aspiradora y después el trapeador, uno por uno, y aún así el resultado no siempre convence. El problema se agrava cuando el suelo es de madera o mármol, materiales que no toleran ni el exceso de agua ni el polvo acumulado entre los bordes.

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El fondo del asunto es que la mayoría de los equipos de limpieza del hogar están diseñados para hacer una sola cosa: o aspiran o trapean, pero no las dos al mismo tiempo. Eso obliga a tener varios aparatos, guardarlos en distintos lugares y limpiarlos por separado después de cada uso, lo que termina duplicando el tiempo y el esfuerzo.

Revisando el catálogo de Amazon encontré que hay aspiradoras de mano que ya combinan las dos funciones y, además, se limpian solas en su propia base. Una de esas opciones es la dreame G10 Pro, que hoy tiene un descuento del 28 % respecto a su precio original.

Dreame Trapeador al vacío en seco y húmedo G10 Pro

El dreame G10 Pro es un trapeador húmedo y seco que aspira y friega el piso al mismo tiempo, en un único recorrido. Está pensado para hogares con pisos duros —madera, mármol, cerámica— donde los residuos secos y los derrames se mezclan en la limpieza diaria. Con este aparato, escoba, aspiradora y mopa quedan de sobra.

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Lo que más destaca:

Doble función simultánea: aspira residuos secos como pelo, migas y polvo, y limpia derrames húmedos como bebidas o salsas en el mismo paso, sin cambiar de herramienta.

Doble tanque de agua: separa el agua limpia del agua sucia durante toda la jornada, de modo que el piso siempre se trata con agua fresca y no con la que ya levantó suciedad.

Autolimpieza automática: al colocar el G10 Pro de nuevo en su base y presionar un botón, el aparato se limpia solo; no hace falta lavar el cabezal a mano después de cada uso.

35 minutos de autonomía: una sola carga alcanza para recorrer toda la casa sin interrupciones, de acuerdo con la ficha del producto publicada en Amazon.

Razones para comprarlo: si en su hogar conviven pelo de mascotas, migas y derrames frecuentes en pisos duros, el dreame G10 Pro elimina la necesidad de tener varias herramientas y reduce el tiempo que se dedica a limpiar después de limpiar.

A tener en cuenta: la descripción del producto aclara que para activar correctamente la función de autolimpieza, el mango debe instalarse con el botón orientado hacia el cuerpo del usuario; es un detalle de montaje que conviene verificar al armar el aparato por primera vez.

El dreame Trapeador al vacío en seco y húmedo G10 Pro cuesta hoy 579.325 pesos en Amazon —antes 804.631 pesos—, lo que representa un ahorro de 225.306 con el descuento del 28 %. El valor corresponde al 5 de noviembre y puede variar.

¿Cuánto dura la batería de una aspiradora húmeda y seca para toda la casa?

Depende del modelo y el modo de uso, pero el dreame G10 Pro ofrece hasta 35 minutos con una sola carga, según la ficha del producto en Amazon. Para una casa de tamaño promedio, esa autonomía suele ser suficiente para un recorrido completo. Si el hogar es muy grande, conviene planificar la limpieza por zonas para no quedarse sin carga a mitad de camino.

¿Vale la pena un trapeador que aspira y friega al mismo tiempo?

Sí, especialmente en hogares con pisos duros donde los residuos secos y los derrames ocurren a diario. Un equipo como el dreame G10 Pro reemplaza escoba, aspiradora y mopa en un solo aparato, lo que reduce el tiempo de limpieza y el número de herramientas que se deben guardar. La función de autolimpieza en base suma otro argumento: el mantenimiento del propio aparato deja de ser una tarea adicional.

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