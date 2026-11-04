Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La transformación digital del transporte público en Bogotá marca un avance significativo con la reciente decisión de TransMilenio de fortalecer su enfoque en transparencia y apertura de datos. Según la información divulgada en el portal oficial, TransMilenio ha adoptado el estándar internacional GTFS Realtime, conocido en inglés como ‘General Transit Feed Specification Realtime’, para poner a disposición de la ciudadanía todos los datos sobre la operación diaria de su sistema. Este gesto va más allá de actualizar horarios, ya que implica ofrecer información en tiempo real y de manera accesible, integrando la tecnología con la cotidianeidad de millones de ciudadanos que utilizan a diario este servicio.

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De acuerdo con los datos presentados, este avance se alinea con la política de Gobierno Digital y respeta rigurosamente la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, leyes colombianas que promueven el acceso a la información pública, la transparencia institucional y la reutilización de datos que tengan un impacto social positivo. Esta estructuración y disponibilidad de la información no está dirigida únicamente a los usuarios finales: equipos de desarrollo, analistas de datos, investigadores y entusiastas de la movilidad ahora tienen acceso libre a todo el histórico y la operación en tiempo real del sistema a través del Portal de Datos Abiertos de Bogotá.

Tecnológicamente, el formato GTFS estandarizado permite que distintas aplicaciones y plataformas puedan comunicarse y procesar estos datos de manera eficiente. Al utilizar la variante Realtime, TransMilenio deja atrás los registros estáticos y se adentra en el flujo de información actualizado minuto a minuto. Esto no solo potencia investigaciones sobre patrones de viaje y desarrollo de nuevas herramientas de navegación, sino que mejora la experiencia de los usuarios, quienes pueden planificar sus rutas con mayor exactitud y confianza sobre los desplazamientos y tiempos de espera.

Julio César Gómez, director técnico de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de TransMilenio, destacó el impacto que la liberación de datos abiertos y estandarizados tiene en la movilidad: la academia, las empresas y los desarrolladores pueden crear soluciones más efectivas para la ciudad, lo que reduce la incertidumbre y mejora los viajes de los usuarios. Para una red tan compleja como la de Bogotá, disponer de datos interoperables refuerza la imagen de una ciudad inteligente y una administración pública comprometida con la calidad y eficiencia de sus servicios.

Con esta iniciativa, la construcción de una movilidad más eficiente y moderna se convierte en una tarea colectiva y en una muestra de cómo la tecnología puede estar verdaderamente al servicio del bienestar ciudadano. Al compartir de manera activa esta información, TransMilenio consolida su rol como un referente en la transformación digital del espacio público en Bogotá.

¿Qué es el estándar GTFS Realtime usado por TransMilenio en Bogotá?

El estándar GTFS Realtime, según la información oficial, es una especificación internacional que permite a los sistemas de transporte compartir datos operacionales en tiempo real. Esto significa que, a diferencia de formatos tradicionales con horarios fijos, permite a los usuarios y desarrolladores acceder a información actualizada minuto a minuto sobre recorridos, tiempos y eventos en la red de TransMilenio.

¿Dónde se pueden consultar los datos abiertos de TransMilenio y para qué sirven?

De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de Bogotá, los datos abiertos de TransMilenio están disponibles públicamente en el sitio datosabiertos.bogota.gov.co y pueden ser utilizados por ciudadanos, investigadores y desarrolladores para analizar patrones de movilidad, crear aplicaciones y mejorar la gestión eficiente de los desplazamientos en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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