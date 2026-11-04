Fueron capturados los seis presuntos miembros de una banda de extorsionistas en Bogotá, que se denominaba ‘Satanás’. Son señalados de exigirles 13 millones de pesos mensuales a conductores informales que trabajaban en diferentes barrios de la localidad de Bosa, en el sur de la capital colombiana.
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Los detenidos fueron identificados como Nesly María Iriarte Martínez, Liliana Paola Soto Fonseca, Mayfred Joselin Romero Loaiza, Manuel Alberto Ordóñez Chima, Juan David Oyola Galvis y Bill Kleiber Paz Chávez. Las capturas se llevaron a cabo en Cartagena (Bolívar), Barranquilla y Soledad (Atlántico), Medellín (Antioquia), Soacha (Cundinamarca) y Bogotá, según informó la Fiscalía General de la Nación.
¿Cómo extorsionaban a sus víctimas?
De acuerdo con la información dada a conocer por la Alcaldía de Bogotá, los extorsionistas “presuntamente exigían a los propietarios de vehículos de transporte informal el pago colectivo de 13 millones de oesis mensuales”, suma que debía ser entregada en dos cuotas quincenales de 6’500.000 pesos a cambio de no atentar contra sus vidas o dañar los automotores.
Sin embargo, añadió el Distrito, “el 24 de septiembre de 2023, se registró el asesinato de un conductor y su hijo menor de edad, además de las lesiones ocasionadas a su compañera sentimental. Este hecho correspondería a una retaliación por el incumplimiento de los desembolsos ilícitos fijados”.
La Fiscalía indicó que las extorsiones iban dirigidas a conductores que cubrían las rutas “de transporte alternativo” en Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá. “Los señalados implicados, en algunas oportunidades, obligaron a las víctimas a designar a una persona para que recolectara el dinero y lo transfiriera a una billetera virtual específica”, detalló el ente acusador, revelando que la banda Satanás alcanzó a percibir hasta 270 millones de pesos entre septiembre de 2023 y junio de 2026.
Los seis presuntos miembros del grupo ilegal fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas, cargos que ninguno aceptó.
Las autoridades aseguraron que la captura de estos supuestos delincuentes se dio “a través de labores investigativas articuladas, análisis criminal y asociación de casos”, por lo que “se avanzó en la identificación de los posibles responsables, sus dinámicas delictivas y los mecanismos utilizados para recibir y distribuir los recursos obtenidos mediante las extorsiones”. Asimismo, instaron a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho delictivo a la línea 123.
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