Por: El Espectador

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Una inesperada falla técnica en los sistemas de visualización del radar encargado de gestionar el tránsito aéreo fue el detonante de importantes demoras y cancelaciones de vuelos para cientos de pasajeros que tenían programado viajar este miércoles desde el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Según confirmó la Aeronáutica Civil, esta situación provocó afectaciones en el cronograma de despegues y detuvo por momentos la operatividad de la terminal más importante del país, una circunstancia que quedó en evidencia por los reportes hechos tanto por viajeros como por aerolíneas en redes sociales.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Aerocivil, el incidente se originó por "una falla en los sistemas de visualización de radares", instrumentos clave en el seguimiento de aviones en tráfico, ya que permiten identificar posición, velocidad y otros datos que garantizan la seguridad en el espacio aéreo. Esta interrupción obligó a la entidad a tomar medidas especiales, como la reprogramación de vuelos y la implementación de procesos manuales para el control del tráfico, afectando los itinerarios establecidos. LATAM, una de las aerolíneas afectadas, reportó a Caracol Radio la cancelación de ocho vuelos como resultado directo de la contingencia, mientras usuarios en plataformas digitales advertían de demoras significativas y cambios de última hora en los horarios.

La Aerocivil precisó que, tras detectar esta anomalía, se activaron de inmediato los protocolos técnicos y operacionales con el objetivo de salvaguardar la seguridad aérea y reducir el impacto sobre los pasajeros. Destacan la asignación de un equipo especializado de controladores aéreos, quienes restablecieron y recargaron los planes de vuelo afectados, según explicó la entidad.

Pese a que los sistemas recuperaron la estabilidad operacional, los equipos de controladores aéreos y técnicos mantienen un monitoreo continuo para asegurar un comportamiento adecuado de las operaciones. La incidencia no solo impactó el flujo en Bogotá, sino que alcanzó también otras zonas del país; en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Medellín), inicialmente se implementó una medida preventiva de separación ampliada entre las aeronaves, que se levantó una vez se restableció el sistema y la normalidad operacional retornó a la terminal, según lo sostuvo la Aeronáutica Civil.

Frente a estos hechos, la recomendación para los pasajeros ha sido mantenerse informados en contacto directo con sus respectivas aerolíneas para consultar el estado actualizado de sus vuelos ante cualquier cambio de último minuto provocado por este tipo de contingencias, puntualizó la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentaron retrasos y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto El Dorado?

Los retrasos y cancelaciones reportados por viajeros y aerolíneas ocurrieron debido a una falla técnica en los sistemas de visualización radar, que son fundamentales para el seguimiento y control del tráfico aéreo en tiempo real. De acuerdo con la Aerocivil, esta anomalía obligó a implementar protocolos especiales y, hasta que fue superada, alteró los horarios, lo que llevó a la cancelación de vuelos y a la necesidad de que los pasajeros verificaran el estado de sus trayectos con las aerolíneas.

¿Qué medidas implementó la Aeronáutica Civil tras la falla de radar en El Dorado?

Según la Aerocivil, después de detectar la falla en los radares, la entidad activó protocolos técnicos y operacionales para garantizar la seguridad aérea y mitigar los efectos sobre los pasajeros. Entre las acciones principales estuvo el despliegue de un equipo especializado de controladores aéreos, encargados de restablecer y recargar los planes de vuelo afectados. Además, se mantuvo un monitoreo constante y se recomendó a los viajeros estar en comunicación con sus aerolíneas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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