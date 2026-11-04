Las filtraciones de información reservada del caso de envenenamiento con talio que tiene como investigada a Zulma Guzmán encendieron las alertas de la Fiscalía. La entidad anunció que busca establecer quién está detrás de la divulgación de documentos y detalles de las audiencias de este proceso, que dejó dos menores de edad muertas en Bogotá y a otras personas lesionadas.

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A través de un pronunciamiento publicado en sus canales oficiales, la Fiscalía General de la Nación informó que compulsó copias y ordenó actividades de policía judicial para rastrear el origen de las filtraciones. Las verificaciones también buscan identificar a los posibles responsables y determinar si hay lugar a investigaciones disciplinarias y penales.

El caso tiene especial relevancia porque Guzmán permanece en el Reino Unido, mientras avanza la investigación por el envenenamiento con talio. La entidad no precisó quién estaría divulgando el material reservado ni señaló a alguna persona como responsable de estas filtraciones.

Sin embargo, este no es el único expediente que está bajo revisión por la misma situación. La Fiscalía también busca establecer quién ha filtrado información de las declaraciones de Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial para la Reconciliación, dentro de la indagación contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia.

La entidad advirtió que la divulgación no autorizada de información sometida a reserva legal puede afectar el debido proceso, comprometer el desarrollo de las investigaciones y poner en riesgo la integridad de los testigos, además de vulnerar el buen nombre de las víctimas.

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