Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella sigue sumando nombres a los altos cargos tanto en la línea diplomática, como en la ejecutiva. En una jornada en la que se confirmaron también los nombramientos en propiedad del ministro de Interior y de la comisionada de Paz, se anunciaron dos designaciones significativas: la dirección de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y la embajada de Colombia ante Naciones Unidas (ONU) en Suiza. Según información publicada en la página de Presidencia, las hojas de vida de las persona seleccionadas ya están disponibles para consulta pública.

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La abogada Paola Andrea Onzaga Franco, quien cuenta con una maestría en Ciudadanía y Derechos Humanos, asume la dirección de la ARN, entidad responsable de la reincorporación y reintegración de excombatientes y personas desmovilizadas. De acuerdo con lo informado, Onzaga posee experiencia previa en el sector público, específicamente durante el mandato del expresidente Iván Duque. Allí, ejerció como asesora y directora técnica encargada de la Dirección de Justicia Formal en el Ministerio de Justicia bajo la gestión de Wilson Orjuela Ruiz, y también asesoró al Viceministerio de Promoción de Justicia. Más recientemente, ha actuado como directora y representante legal de la fundación Mujeres Exitosas Latam, mostrando una trayectoria centrada en la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad.

En el frente diplomático, Rosa Amalia Zuluaga Cano será la nueva embajadora ante Naciones Unidas en Suiza. Zuluaga es comunicadora social y tiene una maestría en Artes Liberales. Su experiencia incluye haber sido secretaria privada en la Gobernación de Antioquia bajo el mandato de Guillermo Gaviria Correa, además de ocupar cargos diplomáticos como embajadora adjunta y ministra plenipotenciaria ante la ONU en Nueva York. También se ha desempeñado como cónsul encargada y vicecónsul en Boston, Estados Unidos, y trabajó en la unidad de trabajo legislativo durante los últimos meses de la legislatura 2017-2018.

La llegada de Zuluaga Cano ocurre en medio de la controversia originada por declaraciones del embajador colombiano ante la ONU en Nueva York, Mauricio Gaona. Durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Gaona expresó críticas al Acuerdo de Paz de 2016, argumentando que no representa un modelo para todos los sectores de Colombia debido a los hechos violentos ocurridos tras su firma. Estas palabras han generado debates entre defensores y críticos de lo pactado entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc. A pesar de las controversias, el presidente De la Espriella respaldó a su embajador y celebró la aprobación, sin votos en contra ni abstenciones, de la propuesta del gobierno para modificar el mandato de la Misión de Verificación del acuerdo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Paola Andrea Onzaga Franco y cuál es su trayectoria para liderar la ARN?

Paola Andrea Onzaga Franco es abogada con estudios de posgrado en Ciudadanía y Derechos Humanos. Ha trabajado en el sector público asesorando y liderando equipos en el Ministerio de Justicia durante el gobierno del expresidente Iván Duque, bajo la gestión de Wilson Orjuela Ruiz. Además, fue directora y representante legal de la fundación Mujeres Exitosas Latam, mostrando experiencia en derechos humanos y reincorporación de excombatientes.

¿Por qué es relevante el nombramiento de Rosa Amalia Zuluaga Cano como embajadora ante Naciones Unidas en Suiza?

El nombramiento de Rosa Amalia Zuluaga Cano se da en medio de tensiones políticas por las fuertes opiniones del embajador colombiano ante la ONU en Nueva York frente al Acuerdo de Paz de 2016. Zuluaga aporta experiencia diplomática y en asuntos públicos, lo que resulta estratégico para representar a Colombia en el escenario internacional durante un momento crítico para la implementación y revisión de los acuerdos de paz.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.